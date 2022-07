Honvéd: Újabb védő érkezett Kisvárdáról - hivatalos!

Prenga után Cirkovic is Kispestre igazolt.

A Bp. Honvéd csütörtök délután bejelentette, hogy kétéves megállapodást kötött a szerb Lazar Cirkoviccsal.

A 29 esztendős belső védő az előző másfél évet Kisvárdán töltötte, ahol 46 tétmeccsen szerepelt, többek között azzal a Herdi Prengával párt alkotva, akit szintén a nyáron igazolt le a kispesti klub.

Cirkovic a Kisvárda előtt Izraelben és Svájcban is légióskodott, míg hazájában a Rad és a Palic Koming mellett Szerbia élcsapatában, a Partizan Beogradban is szerepelt, amellyel szerb bajnok és kupagyőztes volt.

„Szeretnék a játékommal segíteni a klubnak, bízom benne, hogy sikeres szezon állt előttünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, egy nagyszerű klubhoz kerültem, remek körülmények fogadtak, gyönyörű a stadion is. Alig várom már, hogy találkozzak a srácokkal és azt is, hogy a szurkolóink előtt játsszak ebben a csodálatos létesítményben. Szeretnék legalább olyan teljesítményt nyújtani, mint az előző szezonban, vagy akár még jobbat is, és a célunk, hogy a csapat előbbre lépjen a tabellán, a Honvédhoz méltó helyre" - nyilatkozta az aláírást követően a honvedfc.hu-nak Cirkovic, aki Prengához hasonlóan ingyen érkezett, hiszen lejárt a szerződése Kisvárdán.

