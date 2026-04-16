Henry kimondta: "Vannak játékosok, akik nem ütik meg a Real Madrid szintjét!"

Bár a Real Madrid alaposan megizzasztotta a Bayern Münchent a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, végül a Vincent Kompany együttese kettős győzelemmel jutott az elődöntőbe. A 4-3-as hazai sikert hozó találkozón az egyik fordulópontot Eduardo Camavinga - madridi részről vitatott - kiállítása jelentette, amely gyakorlatilag véget vetett a madridi elődöntős álmoknak.

A búcsú egyben azt is jelenti, hogy a királyi gárda számára jó eséllyel trófea nélkül zárul az idény, hiszen a bajnokságban kilenc pont a hátrány a Barcelonával szemben. Nem csoda, hogy a lefújást követően heves kritikák zúdultak a csapatra, és a megszólalók között volt Thierry Henry is, az Arsenal és a Barcelona korábbi világ-és Európa-bajnok támadója, aki nem kímélte a madridiakat. A BL-győztes francia legenda szerint a problémák gyökere a keret összeállításában keresendő.

„Vannak játékosok, akik nem ütik meg a Real Madrid szintjét” – fogalmazott Henry a CBS Sport Golazo műsorában. Hozzátette: a jelenlegi formában a csapat nem lehet versenyképes a legmagasabb szinten.

Henry a pályán látott hibákra és a kiállítás utáni hozzáállásra is kitért:

„Ha tíz emberrel maradsz a Bayern München otthonában, és nem vagy hajlandó extra munkát beletenni a védekezésbe, akkor egy ilyen csapat megbüntet.”

Ugyanakkor a francia ikon a bajorok játékára is reflektált: elismerte, hogy a Bayern München kiegyensúlyozott és komplett csapat, de hozzátette, hogy még ők is hagytak esélyt az ellenfélnek.

„A Real Madrid azt hitte, hogy a fordítások királya, de a Bayern végül a saját fegyverével győzte le a madridiakat” – zárta gondolatait Henry.

