Kiütéses győzelemmel zárta 2025-öt a Bayern München + videó

Az esztendő utolsó Bundesliga-találkozóján a bajorok már az első játékrészben kétgólos előnyre tettek szert, találataik számát pedig megduplázták a hajrában, így kilencpontos előnnyel vonulhatnak a karácsonyi szünetre.

A német rekordbajnok góljait Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Díaz és Harry Kane szerezték.

Bundesliga, 15. forduló:

FSV Mainz 05-St. Pauli 0-0

1. FC Heidenheim-Bayern München 0-4 (0-2)

szombaton játszották:

RB Leipzig-Bayer Leverkusen 1-3 (1-2)

FC Augsburg-Werder Bremen 0-0

Hamburger SV-Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1)

1. FC Köln-Union Berlin 0-1 (0-0)

VfB Stuttgart-TSG 1899 Hoffenheim 0-0

VfL Wolfsburg-SC Freiburg 3-4 (1-1)

pénteken játszották:

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.