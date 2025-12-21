Kiütéses győzelemmel zárta 2025-öt a Bayern München + videó

Az esztendő utolsó Bundesliga-találkozóján a bajorok már az első játékrészben kétgólos előnyre tettek szert, találataik számát pedig megduplázták a hajrában, így kilencpontos előnnyel vonulhatnak a karácsonyi szünetre.
A német rekordbajnok góljait Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Díaz és Harry Kane szerezték.
Bundesliga, 15. forduló:
FSV Mainz 05-St. Pauli 0-0
1. FC Heidenheim-Bayern München 0-4 (0-2)
szombaton játszották:
RB Leipzig-Bayer Leverkusen 1-3 (1-2)
FC Augsburg-Werder Bremen 0-0
Hamburger SV-Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1)
1. FC Köln-Union Berlin 0-1 (0-0)
VfB Stuttgart-TSG 1899 Hoffenheim 0-0
VfL Wolfsburg-SC Freiburg 3-4 (1-1)
pénteken játszották:
Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0)
