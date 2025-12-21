FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP
Kiütéses győzelemmel zárta 2025-öt a Bayern München + videó

A címvédő és éllovas Bayern München veretlenül várja a német élvonalbeli labdarúgóidény 2026-os folytatását, miután a 15. forduló vasárnapi játéknapján 4-0-ra kerekedett vendéglátója, a Heidenheim fölé.

Az esztendő utolsó Bundesliga-találkozóján a bajorok már az első játékrészben kétgólos előnyre tettek szert, találataik számát pedig megduplázták a hajrában, így kilencpontos előnnyel vonulhatnak a karácsonyi szünetre.

A német rekordbajnok góljait Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Díaz és Harry Kane szerezték.


Bundesliga, 15. forduló:

FSV Mainz 05-St. Pauli 0-0

1. FC Heidenheim-Bayern München 0-4 (0-2)

szombaton játszották:

RB Leipzig-Bayer Leverkusen 1-3 (1-2)

FC Augsburg-Werder Bremen 0-0

Hamburger SV-Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1)

1. FC Köln-Union Berlin 0-1 (0-0)

VfB Stuttgart-TSG 1899 Hoffenheim 0-0

VfL Wolfsburg-SC Freiburg 3-4 (1-1)

pénteken játszották:

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0)

Forrás: MTI

