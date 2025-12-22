Újabb mérföldkövet ért el Harry Kane

Tovább folytatta szárnyalását Harry Kane, aki a Bayern München 4-0-s Werder Bremen elleni sikeréből is góllal vette ki a részét - szúrta ki a GOAL angol kiadása. Ez volt az angol center 100. gólban való közreműködése azóta a Bundesligában, hogy 2023-ban a bajor együtteshez szerződött. Ehhez mindössze 78 bajnoki mérkőzésre volt szüksége, ezeken 81 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, illetve 19 gólpasszt is kiosztott.

Kane a 2024-25-ös szezonban lőtt 26 góljával egymás után a második Bundesliga-idényében is gólkirály lett a német élvonalban. Egyben pedig megszerezte pályafutása első hivatalos trófeáját, miután a müncheniek egy év kihagyás után visszahódították a német bajnoki címet a Bayer Leverkusentől.

Mindezek tekintetében nem csoda tehát, hogy a Kicker futballportáltól kiérdemelte az Év Németországi Labdarúgójának járó díjat.

A jelenlegi bajnoki kiírásban is az egykori Tottenham Hotspur-játékos áll a góllövőlista élén a maga 19 találatával, amit mindössze 15 találkozón hozott össze.

Egy korábbi interjúban elismerte, hogy szerinte megdöntheti Robert Lewandowski 41 gólos rekordját. A lengyel támadó még a 2020-21-es idényben mattolta ennyiszer az ellenfelek kapusait.

"Szerintem meg lehet dönteni, főleg, ha azt nézzük, hogyan kezdtem a szezont. Ezt a szintet kell fenntartanom a következő négy-öt hónapra, de a futballban az a legnehezebb, hogy kiegyensúlyozottan teljesíts egy hosszú időn keresztül" - nyilatkozta a német Sky Sports-nak.

