Harmadik nekifutásra sikerülhet? A derbin lehet bajnok a Ferencváros

Már két fordulóval ezelőtt bebiztosíthatta volna a bajnoki címét a Ferencváros, ám azóta a Puskás Akadémia, valamint a Kisvárda ellen is csak egy döntetlenre voltak jók a zöld-fehérek. A hétközi fordulóban harmadjára próbálkozhat a listavezető, ezúttal az ősi rivális, remek formában játszó Újpest ellen zárhatja le az aranykérdést.

A Kisvárda elleni döntetlent követően meglehetősen csalódottan nyilatkozott Szerhij Rebrov, szerinte csapata túlságosan biztonsági játékot játszott. Azt is elmondta, hogy ideje elbeszélgetni a játékosaival, mert azt nem szeretné, hogy arra várjanak, hogy majd a Puskás Akadémia pontokat veszítsen és úgy biztosítsák be a bajnoki elsőséget. Az ukrán szakember a derbi előtt a fradi.hu-nak nyilatkozott a mérkőzés fontosságáról, illetve arról, hogy most már tényleg le akarják zárni a bajnoki címért folytatott küzdelmet.

"- Nem szabad a legutóbbi egymás elleni mérkőzésünkből kiindulni, amikor nagyarányú győzelmet arattunk felettük. Azóta az Újpest jó formában játszik, amit jól mutat, hogy bejutottak a MOL Magyar Kupa döntőjébe, és a bajnokságban is jól teljesítenek. Nehéz találkozóra számítok, de mindannyian tudjuk, hogy a derbi mennyire fontos az egész klub életében. A játékosaim is extra motiváltsággal kezdték el a felkészülést erre az összecsapásra. Szeretnénk pontot tenni a bajnokság végére, ami a legutóbbi, Kisvárda elleni meccsen még nem sikerült. Kedden erre újabb esélyünk nyílik, ráadásul a saját pályánkon, amit ki akarunk használni" - mondta a Ferencváros vezetőedzője.

Az utóbbi napokban nem csak az elvesztett pontok, hanem Rebrov jövője is témát szolgáltatott a sajtónak, ugyanis a csakfoci.hu értesülése szerint elképzelhető, hogy a szakember az idény végén távozik a klubtól és utódja Okan Buruk lehet.

Az Újpest elleni mérkőzést ma este 20 órától rendezik, melyet élőben közvetít az M4Sport.

