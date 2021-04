Goal-interjú: Hahn János a huszonkettes csatára

Hahn János szinte már gólkirály, hiszen 22 találatával simán vezeti a versenyt, de még van két meccse.

Hahn János 26 évesen hirtelen berobbant a magyar NB I-be. Félreértés ne essék a csatár hosszú évek óta az élvonal tagja, sőt még gólokat is szerzett a Paksban, de az igazi áttörést ez a szezon hozta el neki. Hahn János 22 gólnál tart a bajnokságban, márpedig ilyen sok gólt senki sem szerzett egy idényben, amióta 12 csapatos az NB I. A támadó csapata harcban van a nemzetközi indulásért, várja a válogatott meghívót és külföld felé kacsingat.

Hol volt eddig az a Hahn János, akit ebben a bajnokságban láthatunk a pályán?

Eddig is itt volt, csak a feladat, meg a taktika volt más. Mára azonban minden megváltozott.

Tavaly szeptember 22-én nevezték ki Pakson Bognár Györgyöt vezetőedzőnek. Négy nappal később elkezdte a gólgyártást. Ilyen sokat számított a szakvezető kinevezése?

Sok minden megváltozott azzal, hogy a csapathoz érkezett. Az én feladatköröm is megváltozott, hiszen center lettem. Kevesebbet kell védekeznem, erőltetjük a támadásokat. A Paks futballja most nagyon kedvez a csatároknak, így nekem is.

Nem akárki volt ön előtt a paksi center. Böde Dániel ad néhány tanácsot?

Szokott heccelni, ha erre gondol és persze vannak jó meglátásai és tanácsai.

Együtt támadni jobb vele, vagy az, ha a védelem közepén ad biztonságot a csapatnak?

Nagyon jó, ha a pályán van. Ő azért más típusú játékos, nem a gyorsasága a legnagyobb fegyvere, de példaértékű, ahogy megtartja a labdát és veszélyes a kapu előtt.

Említette, hogy Böde Dániel ad néhány tanácsot. Miben kell még fejlődnie?

Nem a pozíciós játék az erősségem. Az egy-egy elleni párharcokban még van mit tanulnom.

És mik az erényei?

Korábban azt mondták az edzőim, hogy jól cselezek. Régebben szélső voltam, mert a felépítésem nem olyan, mint egy klasszikus középcsatáré. Ez is az oka a párharcokban lévő hiányosságnak. De mostanában már jól érkezem a kapu elé és ha odakerül a labda, akkor megpróbálok gólt szerezni.

Amolyan lesipuskás lett?

Eddig nem gondoltam, hogy az lennék, de az idei bajnokságban több alkalommal is lőttem így gólt.

Huszonkétszer volt eredményes eddig. A Budafok elleni hármasa után azt mondta, hogy várja a válogatott meghívót.

Igen, várom, de nem elvárom. Pontosan tudom mi kell ahhoz, hogy az ember bekerüljön a nemzeti csapatba. Pláne, hogy a támadók között olyan játékosaink vannak, akik nagy bajnokságokban szerepelnek és eredményesek is.

Csalódott lenne, ha ilyen szezon után nem lenne benne az Európa-bajnoki keretben?

Hol van az még? Egyelőre a barátságos meccsekre sem kaptam meghívót. És tényleg, nézzük meg a keretet: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, vagy az évek óta klasszis teljesítményt nyújtó Szalai Ádám szerepel a támadók között. Nehéz ide bekerülni.

Nemzetközi meccse persze a Pakssal is lehet, ha legalább a negyedik helyen végeznek, miközben a Fehérvár megnyeri a kupát.

Szurkolunk is nekik, hogy sikeresek legyenek. Mi még fél szemmel a dobogó felé is kacsingatunk, de tudjuk, hogy a negyedik hely is értékes lehet, ha úgy alakul a kupafinálé.

Hétvégén a Puskás ellen játszanak a bajnokságban. Ősszel négy gólt szerzett a felcsútiak ellen.

Biztos fel is bosszantottuk az ellenfelet azzal a hatossal és a mai napig is fűti őket a bizonyítási vágy. Jó játékosaik vannak, de nekünk komolyak a céljaink, nem akarunk hibázni.

Ellenben a magyar gólkirályok a cím megszerzése után külföldre szoktak menni. Hova megy tovább?

Messze van ez még, de a realitás talaján állok. Nyilván jó lenne egy európai élbajnokságban futballozni, de tudom, hogy a következő lépcsőre kell lépni. Előttem van a bajnokságban még két meccs, remélem a válogatottban is megmutathatom magam és akkor majd ráérünk ezen gondolkodni.

Melyik az álombajnokság?

Egyértelműen a spanyol, de tudom, hogy az óriási ugrás lenne. Egy köztes megoldással is elégedett lennék.

Kapós lesz nyáron a magyar gólkirály?

Azt hiszem jó úton jár a labdarúgásunk, hiszen a válogatott ott lesz az EB-n, a Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligájába. Ezek azok az eredmények, amelyek miatt egy kicsit jobban figyelnek ránk. Ez igaz a bajnokságunkra is, így talán könnyebb előrébb lépni mindenkinek és persze nekem is.

Nem bosszantó, hogy élete legjobb szezonját futja és alig volt meccs, amelyen ott lehettek a nézők?

Nem jó ez így, persze, hogy nem jó, de nem hiszem, hogy ez a legnagyobb baj most a világban. A járvány miatt sokan betegedtek meg és hunytak el, de rengetegen veszítették el az állásukat és került veszélybe a családjuk megélhetése. Emellett rengetegen dolgoznak azért az egészségügyben, hogy minél többen gyógyuljanak meg. Ezekhez képest az, hogy nem voltak nézők a meccseken nem nagy dolog.

Török, lengyel, vagy orosz csapat lehet a befutó

Hahn János ügyeit Dudás Hunor menedzserirodája egyengeti. A játékosügynök elmondta, hogy sokan érdeklődtek a legeredményesebb hazai csatár iránt.

„Volt már török, lengyel és orosz érdeklődő is, de egyelőre semmi konkrétum nincs az ügyben – mondta Dudás Hunor. – Már télen is voltak óvatos megkeresések, de korai lenne még konkrét csapatokról beszélni. Nagyon bízunk benne, hogy János válogatott lesz és felhívja magára a figyelmet nemzetközi szinten is. Tíznél is több érdeklődő volt a közelmúltban, hiszen látják, hogy veszélyes csatárról van szó, aki sokat fejlődött. Télen volt komolyabb érdeklődés is, de sem a Paks, sem a játékos nem fogadta el az ajánlatot. Hogy a nyár mit hoz, az egyelőre még rejtély.”

Fotók: Paksi FC / Facebook

