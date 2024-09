Haaland melegebb éghajlatra küldte az Inter védőjét, majd jót nevettek a mezcserén - Videó

Manchester City vs Internazionale

A két meccs mindegyikén hatástalanítani tudta az Inter a novég támadót.

Gólnélküli döntetlennel végződött a szerda esti Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzés az Inter és a Manchester City között. A 36 esztendős Francesco Acerbinek a csapatok 2023-as BL-döntőjében is sikerült levenni a pályáról a gólgyáros Erling Haalandot, akitől nem szép szavakat, de két mezt is kapott a mérkőzés után.

Habár biztosan megtalálta erre a szezonra (is) a góllövő cipőjét Haaland, a BL-alapszakasz első meccsén nem éppen azt húzta a lábára. A norvég csatár a Premier League-ben az első négy fordulóban már 9 gólnál jár, így joggal várhatták el a City-szurkolók, hogy az Inter ellen is be fog találni.

Azonban hasonlóan a felek 2023-as döntőjéhez, szerdán is sikerült leradírozni a pályáról a norvég támadót.

„Hat játékos volt körülötte, hat – mondta Pep Guardiola a mérkőzés után. - Három mögötte, három előtte. Így vették ki a játékból. Ez bármelyik játékos számára nehézzé teszi a helyzetet. [Francesco] Acerbi, [Alessandro] Bastoni öt méterre voltak tőle, [Hakan] Calhanoglu, [Piotr] Zielinski előtte. Ez kemény. Próbáltuk kihasználni a területeket, ezért volt néhány helyzete [Ilkay] Gündogannak, de az Inter fizikailag erősebb volt nálunk. Több játékost kellett volna Erling mellé hoznunk, és ezt meg is tettük. Tudtam, hogy az Inter így fog védekezni.”

Azonban így sem csüggedt Haaland, hogy nem szerzett gólt, hiszen a képek tanúsága szerint jó kapcsolatba került Acerbivel. Az olasz védő két mezt is kért a norvégtól, aki nevetve csak annyit mondott: "menj a picsába!"

Azonban Acerbi minden bizonnyal megkapta a két mezt a Manchester City góllövőjétől.