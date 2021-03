Győztek az angolok, a németek és az olaszok is -

A spanyol válogatott botlásán kívül nem történt különösebb meglepetés a csütörtöki VB-selejtezőkön.

Magyarország csoportellenfelei közül Anglia és Albánia legyőzte a két kicsit, Andorrát és San Marinot, így egy forduló után ők az éllovasok. Az angol csapat Calvert-Lewin két, valamint Ward-Prowse, Sterling és Watkins góljaival 5-0-ra, az albánok a Grasshopersben futballozó Lenjani révén 1-0-ra tudtak győzni.

San Marino az eddigi 143 VB/EB-selejtező mérkőzéséből így már 140-et elveszített, továbbra is nyeretlenek. Könnyen megúszták, az angol csak az első félidőben 22-szer próbálkozott.

A többi futballnagyhatalom közül a németek Goretzka, Havertz és Gündogan góljaival 3-0-ra verték meg Izlandot, míg Olaszország Berardi és Immobile góljaival 2-0-ra győzték le az észak-íreket.

Ezzel folytatja elképesztő sorozatát az olasz válogatott: 56 hazai VB-selejtezőn maradtak veretlenek, 47-szer győzni is tudtak, ráadásul már a másodedző De Rossival a padon. Németország is folytatja szériáját, méghozzá a győzelmit - Löwék immáron a sorozatbeli 17. kvalifikációs mérkőzésüket is megnyerték. Emellett bemutatkozott a Nationalelf történelmének egyik legfiatalabb játékosa, Jamal Musiala is, akinél 1952 óta nem volt fiatalabb debütánsa a németeknek.

