Botlottak a spanyolok, Ibra gólpasszal tért vissza

A játéknap legnagyobb meglepetését a spanyol válogatott szolgáltatta a görögök elleni VB-selejtező első fordulójának granadai mérkőzésén.

Luis Enrique egy ütőképes Simon - Gaya, Garcia, Ramos, Llorente - Koke, Rodri, Olmo - Canales, Morata, Torres csapatot küldött fel a pályára, Morata góljával a 33. percben meg is szerezték a vezetést. A mezőnyt uralták és több helyzetet is alakítottak ki, de több gólt nem szereztek - ellenben a görögökkel, akik Bakasetas büntetőjével az 57. percben egyenlíteni tudtak és kialakították a végeredményt is. A három pont nem lett meg, de a spanyolok újra betaláltak: ezt 2005 óta az összes, 36 VB-selejtezőn megtették. Pedri azért jobb debütálást képzelt volna el...

A csoport másik mérkőzésén a Zlatan Ibrahimoviccsal a soraiban pályára lépő svéd válogatott 1-0-ra győzni tudott hazai pályán Izland ellen. Az északiak egyetlen gólját Claesson szerezte a 39 éves támadó átadásából.

