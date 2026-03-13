Goal.com
Live
ETO FC Győreto.hu
Horváth Róbert Gábor

Különös egybeesés: Verebes évfordulóján jön az ETO–MTK

Különleges és egyben megható jelentőséggel bír a péntek esti ETO FC Győr–MTK Budapest bajnoki mérkőzés. A két csapat éppen azon a napon csap össze, amikor tíz éve hunyt el a magyar futball legendás alakja, Verebes József, akinek pályafutása szorosan összefonódott a két klub történetével.

A „Mágus” – ahogyan a szakmában és a szurkolók körében nevezték – a nyolcvanas években meghatározó alakja volt a magyar labdarúgásnak. Edzőként a győri és a Hungária körúti klubbal együtt nyolc bajnoki érmet szerzett 1982 és 1990 között. A Rába ETO élén 1982-ben és 1983-ban bajnoki címet ünnepelhetett, majd 1987-ben az MTK-VM vezetőedzőjeként is aranyérmet nyert. Ezen kívül három ezüst- és két bronzérmet is szerzett csapataival az élvonalban.  

Az ETO klubja közösségi oldalán is megemlékezett a legendás szakemberről, kiemelve: Verebes József „hitet adott, csapatot épített és felejthetetlen sikereket ért el Győrben”, neve pedig kitörölhetetlen része marad a klub történetének.  

Újabb fejezet a régi párharcban  

A két csapat idei párharca eddig egyértelműen a győriek fölényét mutatta. A nyári idényben az MTK otthonában 7–2-es ETO-siker született, amely sokak szerint a Verebes-korszak támadó futballját idézte. A második találkozón Győrben 3–0-ra győzött az ETO.  

A mostani találkozó a Nemzeti Bajnokság I 26. fordulójában következik. A győriek kiváló idényt futnak: 25 forduló után 49 ponttal – az éllovas Ferencvárosi TC mellett – a tabella élmezőnyében állnak. Mérlegük 14 győzelem, 7 döntetlen és 4 vereség, 50 szerzett és 27 kapott góllal.  

A hazai góllövőlistát az algériai támadó, Nadhir Benbouali vezeti 11 találattal, míg Vitális Milán öt góllal és kulcsszereppel segíti a csapat játékát.  

OTP Bank Liga NB I
ETO FC Győr crest
ETO FC Győr
GYO
MTK Budapest crest
MTK Budapest
BUD

Eltérő formában a csapatok  

Az ETO ugyan a legutóbbi fordulóban 2–1-es vereséget szenvedett Zalaegerszegen, de előtte több rangadót is sikerrel vett, többek között idegenben legyőzte az FTC-t is. 

Az MTK ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül. Bár a tavaszi nyitányon 3–2-re nyert a Kisvárda Master Good ellen, azóta hat mérkőzésen mindössze két döntetlent ért el, és négyszer vereséget szenvedett. Különösen a védekezés okoz gondot: ebben az időszakban 15 gólt kaptak, ami komoly problémát jelent a kiesés elkerüléséért folytatott harcban.  

Hiányzók és visszatérők  

Az ETO-nál több sérülés és eltiltás is nehezíti a szakmai stáb munkáját. A középpályáról hiányozni fog Tóth Rajmund, aki az előző fordulóban begyűjtötte ötödik sárga lapját. Ugyanakkor visszatér eltiltásából Vitális Milán, aki kulcsszerepet játszik a győriek támadásépítésében.  

Az algériai gólvágó, Nadhir Benbouali sérülése szintén befolyásolhatja a hazaiak támadójátékát, így várhatóan más csatárok – például Nfansu Njie vagy Oleksandr Pyshchur – kaphatnak nagyobb szerepet.

Az ETO FC közösségi oldalán is megemlékeztek a legendás mesterről.

Forrás: nso.hu, eto.hu, ETO FC Facebook-oldala

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0