A „Mágus” – ahogyan a szakmában és a szurkolók körében nevezték – a nyolcvanas években meghatározó alakja volt a magyar labdarúgásnak. Edzőként a győri és a Hungária körúti klubbal együtt nyolc bajnoki érmet szerzett 1982 és 1990 között. A Rába ETO élén 1982-ben és 1983-ban bajnoki címet ünnepelhetett, majd 1987-ben az MTK-VM vezetőedzőjeként is aranyérmet nyert. Ezen kívül három ezüst- és két bronzérmet is szerzett csapataival az élvonalban.

Az ETO klubja közösségi oldalán is megemlékezett a legendás szakemberről, kiemelve: Verebes József „hitet adott, csapatot épített és felejthetetlen sikereket ért el Győrben”, neve pedig kitörölhetetlen része marad a klub történetének.

Újabb fejezet a régi párharcban

A két csapat idei párharca eddig egyértelműen a győriek fölényét mutatta. A nyári idényben az MTK otthonában 7–2-es ETO-siker született, amely sokak szerint a Verebes-korszak támadó futballját idézte. A második találkozón Győrben 3–0-ra győzött az ETO.

A mostani találkozó a Nemzeti Bajnokság I 26. fordulójában következik. A győriek kiváló idényt futnak: 25 forduló után 49 ponttal – az éllovas Ferencvárosi TC mellett – a tabella élmezőnyében állnak. Mérlegük 14 győzelem, 7 döntetlen és 4 vereség, 50 szerzett és 27 kapott góllal.

A hazai góllövőlistát az algériai támadó, Nadhir Benbouali vezeti 11 találattal, míg Vitális Milán öt góllal és kulcsszereppel segíti a csapat játékát.

Eltérő formában a csapatok

Az ETO ugyan a legutóbbi fordulóban 2–1-es vereséget szenvedett Zalaegerszegen, de előtte több rangadót is sikerrel vett, többek között idegenben legyőzte az FTC-t is.

Az MTK ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül. Bár a tavaszi nyitányon 3–2-re nyert a Kisvárda Master Good ellen, azóta hat mérkőzésen mindössze két döntetlent ért el, és négyszer vereséget szenvedett. Különösen a védekezés okoz gondot: ebben az időszakban 15 gólt kaptak, ami komoly problémát jelent a kiesés elkerüléséért folytatott harcban.

Hiányzók és visszatérők

Az ETO-nál több sérülés és eltiltás is nehezíti a szakmai stáb munkáját. A középpályáról hiányozni fog Tóth Rajmund, aki az előző fordulóban begyűjtötte ötödik sárga lapját. Ugyanakkor visszatér eltiltásából Vitális Milán, aki kulcsszerepet játszik a győriek támadásépítésében.

Az algériai gólvágó, Nadhir Benbouali sérülése szintén befolyásolhatja a hazaiak támadójátékát, így várhatóan más csatárok – például Nfansu Njie vagy Oleksandr Pyshchur – kaphatnak nagyobb szerepet.

