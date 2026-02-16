Mint ismert, a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-2-s döntetlent játszott a Wolfsburggal a Bundesliga 22. fordulójának zárómérkőzésén. A magyar kapust az első félidő 29. percében, még gólnélküli állásnál kellett lecserélnie Ole Werner vezetőedzőnek, most pedig kiderült, mennyit kell kihagynia Gulácsi Péternek.

A lipcsei klub hivatalos oldalán erősítette meg, hogy a magyar kapus részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett a Wolfsburg ellen, ami miatt március végéig mindenképpen harcképtelenné vált - ezt az MRI-vizsgálatok is megerősítették, műtétre nem lesz szükség a rehabilitáció során.

Az RB Leipzig sportigazgatója, Marcel Schäfer is nyilatkozott a sérülés kapcsán: “Lesújtó a diagnózis, de tudjuk Péter mennyire profi, nagyszerű mentalitása van. Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minél gyorsabban és erősebben visszatérhessen. Mi minden támogatást megadunk neki a felépülése során, és gyors gyógyulást kívánunk neki” - mondta a lipcseiek első embere.

A magyar válogatott kapus idén 9 mérkőzésen is megóvta kapuját a góltól, ennél többre csak a Dortmund hálóőre, Gregor Kobel volt képes (11). Gulácsi múlt héten hosszabbított szerződést Lipcsében, új kontraktusa 2027 nyaráig érvényes.

