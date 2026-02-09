Fizetéscsökkentés? Megváltozott szerepkör? Eldőlt Gulácsi Péter jövője Lipcsében!

A német Kicker információi szerint a Leipzig egy évvel meghosszabbítja Gulácsi Péter nyáron lejáró szerződését, a lipcsei klub pedig hamarosan hivatalosan is bejelenti a megállapodást.

A német lap beszámolójából az is kiderül, hogy a 35 éves hálóőr a következő idényben már Maarten Vandevoordt mögött, második számú kapusként folytathatja a pályafutását Lipcsében.

Vandevoordt 2024 júliusában érkezett a Genktől, az előző idényben 12, ebben a szezonban 3 mérkőzésen kapott szerepet a lipcseieknél, de a német együttes másfél éve azzal a nem titkolt céllal hozta el Belgiumból a 2002-es születűsű kapust, hogy felépítse, és hogy ő vegye majd át a stafétát Gulácsi Pétertől.

Gulácsi fizetését ráadásul megfelezik

A hosszabbítás komoly fizetéscsökkenéssel járhat. A Bild értesülése szerint Gulácsi jelenleg akár évi 5,5 millió eurót is kereshet, míg az új szerződés legfeljebb 3 millió eurós bért tartalmaz majd.

A klub ügyvezetője, Marcel Schäfer a Bildnek így indokolta a döntést:

„A gazdasági szempontokat is figyelembe kell vennünk. Fontos, hogy megőrizzük az egészséges egyensúlyt a bérköltségek terén"

– hangsúlyozta a sportvezető.

Gulácsi Péter 2015 nyarán érkezett az RB Leipzighez, és klub történetének legsikeresebb korszakában végig alapember volt. Már a Bundesligába történő feljutásban is kulcsszerepet játszott, de hétről hétre fantasztikus teljesítmény nyújtott a Bajnokok Ligájában, valamint a két Német Kupa-győzelem során is alapember volt — több mint egy évtized alatt igazi klubikonná vált Lipcsében.

Frissítés!

Az RB Leipzig hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy szerződésthosszabbítottak Gulácsi Péterrel. A magyar válogatott kapus 2027 júniusáig kötelezte el magát a lipcseiekhez.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Gulácsi Péter térdsérülést szenvedett a lipcsei csapat edzésén.

