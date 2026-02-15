Magyar szempontból balszerencsésen alakult az RB Leipzig-Wolfsburg bajnoki első félideje.

A gól nélküli döntetlennel végződő első játékrész 29. percében ugyanis kényszerűségből kellett cserélnie a hazai együttesnek, a kezdőcsapatban lehetőséget kapó Gulácsi Péter (Willi Orbán szintén a kezdőcsapat tagja volt) ugyanis a Kicker információja szerint vádlisérülést szenvedett, és nem tudta folytatni a játékot.

A magyar kapus együttese mezőnyfölényben futballozott az első játékrészben, Harder ollózása, vagy Gruda közeli lövése révén akár a vezetést is megszerezhette volna, ám Grabara mindkét helyzetnél bravúrral védett, így gól nélküli döntetlennel ért véget az első félidő.



A fordulás után a semmiből szerzett vezetést a Wolfsburg, Daghim átadása után Amoura gyönyörű gólt lőtt a jobb felső sarokba. A Lipcse mindent megtett az egyenlítésért, ám sokáig úgy tűnt, a vendégek kapusa lesz a meccs hőse. Aztán a 71. percben az addig nyolc védésnél járó Grababa éppen Grudához passzolta a labdát, aki Diomande elé táltalt, a hazai játékos pedig nem hibázta el a ziccert, higgadtan a bal alsó sarokba lőtt.



Erre viszont volt válasza a vendégeknek, egy labdaszerzést követően Belocian ugratta ki remek ütemben az üresen hagyott Scanberget, ő pedig ismét a Wolfsburgot juttatta előnyhöz. A győzelem viszont nem jött össze, a 89., percben Gruda gyönyörűen csavart a jobb felső sarokba, így 2-2-es döntetlennel ért véget a meccs.

