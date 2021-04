Gündogan kiakadt a BL átalakítása miatt

A Szuperliga körüli vihar mintha csendesedni látszana, ehelyett most a Bajnokok Ligája új lebonyolítási rendszere szolgáltat témát. Ilkay Gündögan twitter profilján fejezte ki ellenérzését a megnövekedett meccsszám miatt.

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...