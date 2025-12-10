Nem túlzás azt állítani, hogy a Real Madrid krízisben van. A „Királyi Gárda” a legutóbbi hét mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni, a hétvégén pedig sokkoló, kétgólos vereséget szenvedett hazai pályán a Celta Vigótól. A sajtóhírek szerint Xabi Alonso állása komoly veszélyben forog, ám a ma esti ellenfél, Pep Guardiola szeretettel nyilatkozott kollégájáról.

A Manchester City menedzsere a szerdai BL-csúcsrangadó előtt saját tavalyi mélyrepülésére emlékeztetett, amikor a City novemberben és decemberben kilenc meccsből csupán egyet nyert meg. Guardiola szerint egy ilyen sorozat Spanyolországban végzetes lett volna.

„A Barcelona és a Madrid a két legnehezebb klub egy edző számára a nyomás és a környezet miatt. Ha a tavalyi szezonomat itt [Madridban] produkálom, már kirúgtak volna” – jelentette ki Guardiola, aki a Bayern Münchennél másfél évig volt Alonso edzője.

A katalán szakember kitért a spanyol és angol futball közötti kulturális különbségekre is. Úgy véli, Angliában az edzők nagyobb hatalmat kapnak és védettebbek, míg Spanyolországban a hierarchia és a játékosok ereje döntő, ráadásul „Barcelonában és Madridban mindenki tud mindent”, nincs titok az újságírók előtt.

Átalakulóban lévő City a Bernabéuban

A két csapat zsinórban az ötödik szezonban találkozik a Bajnokok Ligájában, de most nem csak a Real, a City is sebezhetőbbnek tűnik. Guardiola elismerte, hogy csapata átmeneti időszakot él, hiszen az elmúlt évtized sikerkovácsai – mint Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan vagy Kyle Walker – vagy sérültek, vagy már nincsenek a klubnál.

„Sok az új játékos, akiknek meg kell tapasztalniuk ezt a légkört. Ez egy kiváló hely arra, hogy megmutassuk, kik vagyunk csapatként” – tette hozzá Guardiola.

A tét mindkét fél számára óriási: a City a legjobb nyolcba kerülésért és az automatikus továbbjutásért küzd, míg Xabi Alonso számára a ma esti meccs talán az utolsó esély lehet, hogy meggyőzze a Real vezetőségét maradásáról.

