Grzelak a Fehérvártól való távozásáról: Nagyobb álmaim voltak, de a vezetőség nem akarta már a szolgálataimat

Az Újpest nyáron kinevezett edzője arról is beszélt, hogy mit gondol a róla elterjedt pletykáról, hogy figyelmen kívül hagyja a fiatalszabályt.

Nyáron az újjáépülő Újpest FC-hez szerződött Bartosz Grzelak, akit a Fehérvár FC hozott be a magyar labdarúgás vérkeringésébe. Érzése szerint projektjét ott nem tudta befejezni, viszont a lila-fehéreknél új lehetőséget kapott és szeretné a lassan 140 éve alapított klubot a megérdemelt fényébe visszaemelni. A svéd edző tiszta vizet öntött a pohárba a fiatalszabály miatt kialakult pletykáról, valamint a Fehérváron és az Újpesten érzékelhető nyomásról is.

Hosszabb interjút adott a csakfoci.hu-nak Bartosz Grzelak, az Újpest vezetőedzője a Nyíregyháza ellen megnyert találkozó előtt. Az interjú elején már az újságíró is többször felvetette, hogy milyen jó kapcsolatot ápol a játékosaival. A szakember szerint ennek egyetlen oka van:

"Ha nem szeretsz emberekkel dolgozni, akkor nem is szabad edzőnek lenned. Számomra fontos, hogy megbízhatok a játékosokban, de az is nagyon lényeges, hogy ők is higgyenek bennem. Azt mondtam a játékosoknak, ha megvan ez a kapcsolat, ha tiszteljük egymást, akkor mindent megteszünk egymásért."

Azonban kiemelte, hogy nem baráti viszonyról beszél, hiszen meg kell tartani azt a bizonyos távolságot a játékosoktól, hogy a rá háruló szakmai részt, a nehéz döntéseket is meg tudja hozni.

"Kell, hogy legyen egy kis szűrő köztetek. [...] Tehát nem arról van szó, hogy barátok vagyunk, hanem arról, hogy emberi módon viselkedek az emberrel. És mindenkinek tudnia kell, hogy még mindig én vagyok a főnök, még mindig nekem kell meghoznom a nehéz döntéseket, de a játékosok iránti tisztelet mellett" - vélekedett a szakember.

A Fehárvár után Újpesten kell nagyot alkotnia. Nem kis fába vágta a fejszéjét, azonban a klubnál jelenleg a türelemre és a tudatos építkezésre alapoznak.

"Tetszik a felvázolt projekt, ami az új tulajdonosi körrel, az új vezetőséggel történik, akik szerintem nagyon sok jó döntést hoznak a klub érdekében, tiszteletben tartva az örökséget, de ugyanakkor megpróbálnak valami újat is építeni. Szóval számomra nagyon vonzó volt a lehetőség, hogy felépítsek valamit, mert mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évtized nem volt túl jó itt, és hogy újra kell sok mindent kezdeni" - emelti ki Grzelak.

Fehérváron viszont érzése szerint nem tudott mindent befejezni. Egyik oka szerinte az volt 2022. márciusában érkezett edzőnek, hogy a vezetőség az utolsó hónapokban már nem tartott igényt a szolgálataira, annak ellenére, hogy a csapatot a kiesés közeli helyről közel másfél év alatt az európai kupaindulást jelentő negyedik helyre hozta fel.

"Nagyobb álmaim voltak ott, de rájöttem, hogy a vezetőség nem akarja már a szolgálataimat. Szomorú pillanat volt ez számomra, pláne, hogy az utolsó három hónapban egyáltalán nem kommunikáltunk egymással. Úgy éreztem, hogy megpróbáltak kiszorítani, és nem tudom, milyen okból" - mesélt őszintén az Fehérvárnál eltöltött utolsó hónapokról.

Jelenleg elégedett a csapat tabellán elfoglalt helyével, mivel tudja, hogy az új játékosoknak az új közeget is meg kell szoknia, össze kell érnie a keretnek. A Ferencváros elleni derbi - amelyen végül a hosszabbítás perceiben kaptak ki - még nagyobb étvágyat hozott a szakembernek a sikerre.

"Étvágyat a többhöz, a jobbhoz. Akkor egy olyan fázisban voltunk épp, hogy a keretünk, a rendszerünk még nem volt teljesen felépítve. Mégis elég bátor és harcos hozzáállással mentünk bele ebbe a meccsbe. Ezzel jeleztük nekik is, hogy nem lesz olyan könnyű dolguk velünk, mint korábban" - mondta el az Újpest vezetőedzője.

Az interjúban előkerült az is, hogy elterjedt a pletyka, mely szerint Fehérváron a legfőbb konfliktust az jelentette az ottani vezetőséggel, hogy az úgynevezett "fiatalszabályt" nem tartotta be. Grzelak most őszintén elmondta, hogy mi történt:

"Azt határozottan cáfolni tudom, hogy konfliktus lett volna emiatt közöttünk. Amikor rosszul kezdtünk Fehérváron, a vezetőség azt mondta, hogy "ne gondolj erre a fiatalszabályra, csak játssz a legjobb játékosokkal, hogy bennmaradhassunk". Szóval ezt tettem. Aztán az új év után megint előkerült a téma, mert eléggé előkelő helyen álltunk a tabellán. És akkor több fiatal játékos is nálam debütált, mint például Mario Simut vagy Kovács Patrik, sokan és sokat játszottak fiatalok a szezon második felében. Szóval ez az igazság ezzel kapcsolatban. Itt, amikor eljöttem Újpestre, megkérdezték, hogyan látom ezt, mert ez a pletyka valahogy elterjedt rólam. És azt mondtam, hogy ha megnézi az eddigi eredményeimet, megvan a motivációm ahhoz, hogy fiatal játékosokat építsek be, mint az előző klubjaimnál, szeretnék esélyt adni nekik."

A vezetőedző egy nagyon fontos kijelentést is tett a cikkben, amely nem csak a futball, de a magánélet szintjén is megállja a helyét:

"Mi a nyomás...? Valószínűleg az, amikor nem tudod, hogy van-e elég pénzed a gyerekeidnek karácsonyi ajándékokra, vagy hazavinni az ételt, vagy esetleg költözni kell, mert túl drága a lakás. Ez a nyomás. A fociban a nyomás az elvárásokból fakad, mert ott már korábban is valami jót csináltál. Újpesten pedig abból az örökségből fakad, amikor itt fantasztikus idők voltak. A legnagyobb nyomás talán magamból fakad, mert bárhol is legyek, sikeres akarok lenni."