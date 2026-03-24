Hivatalos: a világbajnok francia támadó az Egyesült Államokba szerződik!

Hivatalossá vált: Antoine Griezmann a nyáron az amerikai Orlando City együtteséhez igazol az Atlético Madridtól.

A világbajnok támadó a 2027–2028-as idény végéig szóló szerződést ír alá új klubjával, plusz egy éves hosszabbítási opcióval. A klub keddi bejelentése szerint a francia világbajnok az MLS másodlagos átigazolási időszakának júliusi megnyitásakor csatlakozik hivatalosan a kerethez, amennyiben átmegy az orvosi vizsgálatokon, és megkapja a szükséges nemzetközi játékengedélyt, valamint a P-1 vízumot.

A sajtóhírek szerint a 35 éves támadó már a napokban is az Egyesült Államokba utazhatott, hogy véglegesítse az üzletet, amely többhetes tárgyalássorozat eredményeként jött létre.

„Antoine érkezése mérföldkő nemcsak a klubunk, hanem a városunk és az egész liga számára is” – fogalmazott a klub tulajdonosa, Mark Wilf. – Generációja egyik legtehetségesebb és legsikeresebb játékosáról van szó, aki döntésével megerősíti, hogy jó úton járunk. Célunk, hogy évről évre bajnokesélyes keretet építsünk, és egy ilyen világklasszis megszerzése ezt a törekvést is alátámasztja.”

Griezmann az Atlético Madrid történetének legeredményesebb gólszerzője, összesen 211 találattal, a jelenlegi szezonban 43 mérkőzésen 13 gólt szerzett.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy pályafutásom új fejezetét az Orlando Citynél kezdhetem meg – nyilatkozta a francia támadó. – Már az első beszélgetések során éreztem a klub ambícióját és világos jövőképét. Alig várom, hogy Orlando legyen az új otthonom, találkozzak a szurkolókkal, átérezzem az Inter&Co Stadium hangulatát, és mindent megtegyek a közös sikerekért.”

A támadó pályafutása során Európa-ligát nyert az Atléticóval, valamint bajnoki címet a Barcelona játékosaként. A francia válogatottban 137 alkalommal lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki címet nyerő csapatnak is.

