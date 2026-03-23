Romano úgy értesült, hogy Griezmann már mindenben megegyezett az Orlando Cityvel, így miután lejár a madridi szerződése, július elsején, szabadúszóként csatlakozik az amerikai klubhoz.
Az Orlando már régóta próbálkozik Griezmann megszerzésével
Az olasz átigazolási guru arról is beszámolt, hogy az Orlando már márciusban, még az MLS idény kezdete előtt szerette volna megszerezni a 35 éves támadót, azonban a francia klasszis végül úgy döntött, előbb befejezi a szezont az Atléticóval, ahol még komoly célokért küzdenek.
A madridiak ugyanis továbbra is versenyben vannak a Bajnokok Ligájában és a Király-kupában is, így Griezmann akár egy nagy dobással is lezárhatja európai pályafutásának egyik legsikeresebb fejezetét.
Griezmann távozása egy korszak végét jelenti Madridban
A 35 éves támadó óriási örökséget hagy maga után: az Atlético Madrid történetének legeredményesebb gólszerzőjeként távozhat, jelenleg ugyanis 203 gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve. Griezmann távozása tehát kétségtelenül egy korszak lezárását jelenti a madridi klubnál.
