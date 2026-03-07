”Antoine Griezmann úgy döntött, nem hagyja el az Atlético Madridot szezon közben” - írja a francia L’Equipe. Az amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Orlando City ugyan tárgyalt már a francia támadóval, Griezmann mégis úgy döntött, nem hagyja el szezon közben a spanyol fővárost, és az idény hátralévő részében mindenképpen az Atlético Madrid futballistája marad.

”Az Orlando City marad pole-pozícióban Griezmann aláírásáért, de több vetélytársra kell számítania az Inter Miami és a CF Montreal személyében” - teszi hozzá a francia lap.

Antoine Griezmann szerződése jövő nyárig szól a Matracosoknál, akiknél eddig tíz szezont töltött eddig. 338 mérkőzésen 142 gólt szerzett eddig Madridban a támadó, a csapattal Európa-ligát, UEFA Szuperkupát és Spanyol Szuperkupát nyert, míg a 2015-2016-s szezonban Bajnokok Ligája-döntőt játszott az Atléticóval.

