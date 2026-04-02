Dupla bomba Isztambulban? A Bayern és a Dortmund ásza egyszerre érkezhet!

A Boszporusz partján már javában zajlik a nyári átigazolási időszak előkészítése, és a jelek szerint a Fenerbahçe komoly terveket sző. A török Fanatik beszámolója szerint a klub kívánságlistájának élén két német válogatott középpályás, Leon Goretzka és Julian Brandt áll, akik a nyáron szabadon igazolhatóvá válnak.

A Bayern München már január végén bejelentette Goretzka távozását, míg a Borussia Dortmund március elején erősítette meg, hogy Brandt hét év után elhagyja a klubot. Nem kizárt, hogy a két játékos akár együtt köthet ki Isztambulban. A helyzet pikantériáját növeli, hogy a Fenerbahçe vezetőedzője, Domenico Tedesco korábban már dolgozott együtt Goretzkával a Schalke együttesénél, és a hírek szerint személyesen is felveszi vele a kapcsolatot. A török klub állítólag minden feltételt kész teljesíteni a középpályás megszerzéséért: egy hároméves szerződés, évi hétmillió eurós fizetés, valamint tízmillió eurós aláírási bónusz is szóba került.

Brandt szintén a kiszemeltek között szerepel, bár vele kapcsolatban egyelőre nem szivárogtak ki konkrét pénzügyi részletek. A Fenerbahçe ugyanakkor komoly konkurenciával néz szembe. Olasz sajtóhírek szerint a Milan és a Juventus is figyelemmel kíséri Goretzka helyzetét, míg Angliából több Premier League-klub is érdeklődik iránta.

Brandt esetében a Roma neve merült fel komoly kérőként, és már az első kapcsolatfelvételekről is beszámoltak. Emellett az Aston Villa is régóta figyeli a játékost, de spanyol klubok részéről is érkeztek megkeresések.

