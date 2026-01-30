A hírt a klub sportigazgatója, Christopher Freund erősítette meg: “Leon ideje a nyáron véget ér a Bayernnél, másfelé veszi az irányt 8 sikeres év után. Az elkövetkező hónapokban együtt fogunk küzdeni a céljainkért”.

”Több megbeszélésünk is volt Leonnal az utóbbi időben. Boldog a Bayernnél, és velünk marad a szezon végéig. Mindenki tudja, hogy a szezon végén lejár a szerződése. Nagyon nyíltan és egyenesen beszéltünk Leonnal a jövőjéről” - idézi a sportvezetőt a Bundesliga hivatalos oldala.

A Sky újságírója, Florian Plettenberg szerint az Atlético Madrid már idén télen szerette volna leigazolni Goretzkát, ám a játékos visszautasította a spanyolok ajánlatát, így a szezon végéig a Bayern München kötelékében marad.

A játékos üzent a bajor szurkolóknak is: “Kedves szurkolók! Az elmúlt napok kicsit viharosabbra sikerültek, mint vártam, viszont sok minden letisztult bennem. Nagyon jól esik a nagy nemzetközi klubok érdeklődése, de egyértelmű döntést hoztam: a szezon végéig a Bayernben maradok” - idézi a játékost a PannonBajor.

”Erős kötődésem van ehhez a csapathoz és a lubhoz. A közös célunk, hogy májusban újra a Marienplatzon ünnepeljünk veletek a legnagyobb sikereket. Adjunk bele mindent, hogy ebből a szezonból a legtöbbet hozzuk ki a Bayernnél és a válogatottal is” - zárta üzenetét a német válogatott középpályása.

A német középpályás 2018-ban igazolt a Schalke csapatától a bajorokhoz, ahol közel háromszáz mérkőzésen lépett pályára. A Bayernnel összesen hat bajnoki címet szerzett, valamint 2020-ban Bajnokok Ligáját nyert a csapattal.