Gerrard durván kritizált, Sas visszaszólt: „Már 2001-ben is lenéző volt”

A Galatasaray elleni 4-0-s győzelem után Steven Gerrard, a Liverpool ikonja rendkívül élesen bírálta a török csapat teljesítményét – szavaira pedig nem sokkal később reagált a Galatasaray korábbi játékosa, Hasan Şaş.
A korábbi angol válogatott középpályás nem finomkodott, szerinte a Galatasaray „végig szégyenletes teljesítményt nyújtott”, és úgy vélte, a Liverpool akár még nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.
„A Liverpool 11–0-ra vagy akár 12–0-ra is győzhetett volna. Könnyed siker volt. Arne Slot együttese kiválóan játszott, és átlagos csapatnak mutatta a Galatasarayt, amelynek teljesítménye szerintem kifejezetten sajnálatra méltó volt” – fogalmazott.
Hasan Şaş: „Ez elfogadhatatlan volt”
A korábbi török válogatott játékos és jelenlegi szakértő, Hasan Şaş a SporON műsorában reagált a történtekre, ám első körben saját csapatát illette kritikával:
„Kiestünk, de kieshettünk volna emelt fővel is. Többet kellett volna mutatnunk magunkból. Engem ez szomorított el. A Galatasaray ennél többre képes, nem így kellett volna búcsúznunk a Bajnokok Ligájától. Lehet vitatkozni a kezdőcsapat összeállításán, de elfogadhatatlan, hogy a Galatasaray ilyen játékkal essen ki. Bátrabban, szervezettebben, agresszívabban kellett volna futballoznunk. Ez ma sajnos teljesen hiányzott – talán ez volt az egyik leggyengébb meccsünk a sorozatban.”
Régi sérelmek is előkerültek
A török szakértő nem hagyta szó nélkül Gerrard kijelentéseit sem, és egy korábbi, személyes élményt is felidézett:
„Gerrard mindig is egy kicsit fennhéjázó típus volt. 2001-ben, egy Liverpool elleni meccsen a játékoskijáróban is összeszólalkoztunk, már akkor is lenéző volt. Úgy tűnik, ez a hozzáállás most, szakértőként sem változott.”
Şaş külön kitért Gerrard azon megjegyzésére is, miszerint a Galatasaray játékosai túl sokat fetrengtek a pályán:
„Azt mondja, hogy a Galatasaray játékosai a földön hemperegtek… De ki? Az egyik játékosnak gyakorlatilag leszakadt a hüvelykujja, egy másiknak a karjával volt probléma – ezek után miről beszélünk?”
