Továbbra is kérdéses Michael Carrick jövője a Manchester United kispadján, miután a klub társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe egyelőre nem siet végleges döntést hozni az ügyben.

Óvatos vezetőség

A brit sajtóértesülések szerint Ratcliffe óvatos álláspontot képvisel, és nem kívánja elhamarkodottan kinevezni Carricket állandó vezetőedzőnek az Old Trafford élére. Bár az ideiglenes menedzser irányításával a csapat közel került a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásához, a klubvezetés kivárásra rendezkedett be.

Carrick hétfőn egyeztetett Ratcliffe-fel a carringtoni edzőközpontban, ám a találkozó után sem vált világosabbá a helyzete. A szakember továbbra sem tudja, hogy a szezon végén megkapja-e a végleges megbízatást.

Csak a BL számít

A klub belső köreiből származó információk szerint a döntést nagyban befolyásolhatja, hogy a Manchester United biztosítja helyét a következő idény Bajnokok Ligájában, vagy sem. A vezetőség ugyanis ezt kulcsfontosságú mérföldkőnek tekinti a menedzseri kérdés lezárása előtt.

Carrick nem aggódik

Carrick a nyilvánosság előtt egyelőre visszafogottan nyilatkozik a jövőjéről. Mint fogalmazott, jól érzi magát jelenlegi szerepében, de nem kíván találgatásokba bocsátkozni a hosszú távú terveket illetően.

A helyzet tehát továbbra is nyitott: miközben az eredmények Carrick mellett szólnak, a klubvezetés stratégiai megfontolások mentén, kivárva kíván dönteni a Manchester United jövőjét meghatározó kérdésben.

