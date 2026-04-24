A Liverpool FC menedzsere a Crystal Palace elleni találkozó előtt beszélt a helyzetéről, reagálva a jövőjét firtató kérdésekre. Slot hangsúlyozta: bár vannak egyeztetések a következő idényről, a fókusza egyértelműen a jelenen van.

„Elsősorban rövid vagy középtávra vagyok itt, és főként a Palace-meccsre koncentrálok” – fogalmazott.

A Fabrizio Romano közösségi oldalán is megjelent nyilatkozat összhangban áll azzal, amit a szakember az elmúlt napokban is képviselt: a klubon belül nem kívánnak reagálni a különböző találgatásokra, legyen szó játékosokról vagy a saját jövőjéről.

A háttérben ugyanakkor továbbra is zajlanak az egyeztetések a következő szezonról, ami arra utal, hogy a klub vezetése és Slot között folyamatos a kommunikáció a hosszabb távú tervekről is. A tréner azonban világossá tette: ezek nem befolyásolják a napi munkát és a mérkőzésekre való felkészülést.

A szezon alakulása kulcsszerepet játszhat Slot megítélésében. A Liverpool jelenleg a Bajnokok Ligája-indulásért harcol, miközben a teljesítmény ingadozása miatt egyre több kritika éri a csapatot és a szakmai stábot is.

Mindeközben a klub körül egyre több találgatás lát napvilágot, amelyek a vezetőedző jövőjét kérdőjelezik meg, de egyes vélemények szerint egy sikeres hajrá stabilizálhatja a helyzetét.

Slot azonban nem engedi, hogy ezek elvonják a figyelmét.

„Vannak beszélgetések a következő szezonról, de a fő fókuszom ez a szezon” – erősítette meg ismét.

A következő napok a pályán és a klub jövője szempontjából is meghatározóak lehetnek, ugyanakkor Slot üzenete világos: jelenleg kizárólag az aktuális feladatokra koncentrál.

