Ennek oka, hogy a 27 éves, mindkét szélen bevethető támadó szerződést bontott korábbi együttesével, a török Hataysporral - tudta meg a boon.hu.

Bambgoyénak a Diósgyőr lehet a harmadik magyar klubja, miután a 2016-17-es szezonra a Szombathelyi Haladás szerződtette. Három kiírás után keltette fel a Videoton érdeklődését, amelynél végül fél évvel többet töltött. A 2023-24-es idényben Románia felé vette az irányt, ahol a Bukaresti Rapid játékosának mondhatta magát, mígnem 2024-ben a Hatayspor csapott le rá.

Érdekesség, hogy a hatszoros U17-es nigériai válogatott játékos részt vett a korosztály számára kiírt 2015-ös világbajnokságon.

Ezen a tornán Nigéria a csoportkörben 2-0-ra legyőzte az Amerikai Egyesült Államokat (képünkön), amelynek a kezdőcsapatában ott szerepelt az AC Milan sztárja, Cristian Pulisic. A nigériaiaknál Bamgboye mellett a Galatasarayban futballozó Victor Osimhen is az első perctől fogva a pályán volt.

A miskolciak jelenleg a 11., kieső helyen állnak az NB I-ben, három pontra a már bennmaradást jelentő tizedik pozíciótól.

