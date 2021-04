FTC-Puskás előzetes: ha ma nyer, bajnok a Ferencváros

Amennyiben a Ferencváros ma este hazai pályán legyőzi a második helyen álló Puskás Akadémiát matematikailag is bebiztosítja bajnoki címet. A zöld-fehérek vezetőedzője, Szerhij Rebrov elmondta, hogy a tabellától függetlenül az összes hátralévő mérkőzését meg szeretné nyerni a csapattal.

"Sosem könnyű a Puskás Akadémia ellen játszani, ezt megtapasztalhattuk legutóbb januárban is, amikor idegenben értünk el 1-1-es eredményt ellene. A csapat a téli szünet óta lejátszott 11 bajnokijából kilencet megnyert, szervezett futballt játszik, emellett gyors kontratámadásokra is képes, szóval szerintem teljesen megérdemelten áll a második helyen. Tiszteljük az ellenfelet, ugyanakkor ezúttal mi játszunk hazai pályán, magunkra, a saját játékunkra kell koncentrálnunk. A bajnoki címmel egyelőre nem foglalkozunk, a célunk továbbra is az, hogy valamennyi hátralévő mérkőzésünket megnyerjük" - mondta az ukrán szakember a fradi-hunak.

A Ferencváros sorozatban harmadszor lehet bajnok ma este, Rebrovval másodszor és ez lehetne a klub történetének harminckettedik aranyérme az NB I-ben.

A forduló teljes menetrendje

Szombat

14:45 MTK-Budafok

17:00 MOL Fehérvár FC- Újpest

19:30 Ferencváros-Puskás Akadémia

Vasárnap

14:30 DVTK-Paks

17:00 Zalaegerszeg-Honvéd FC

Pénteken játszották:

Mezőkövesd-Kisvárda 0-1

