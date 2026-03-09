Megérdemelt siker Nyíregyházán

A Ferencváros magabiztos játékkal nyert idegenben. A gólokat Abu Fani, Yusuf és Mariano Gómez szerezték, így a budapesti csapat három ponttal térhetett haza. A találkozó után a vezetőedző, Robbie Keane elégedetten értékelt. „Nehéz egy ilyen csapat ellen játszani, tudtuk, hogy fizikális mérkőzés lesz. Nagyon jól kezdtük a meccset, és a két gól pontosan úgy született, ahogy megbeszéltük. Többet is szerezhettünk volna, ezért mondtam a fiúknak, hogy az egygólos előny nem elég” – fogalmazott a szakember, aki szerint a győzelem teljesen megérdemelt volt. A tréner hangsúlyozta, hogy bár jó érzés a tabella élén állni, a csapat továbbra is mérkőzésről mérkőzésre halad, és a bajnoki cím szempontjából az számít majd, ki vezet az utolsó forduló után.

Európai szempontból sem mindegy

A Ferencváros számára a nemzetközi porondon is komoly tétje van a következő heteknek. Az ulloi129.hu honlap írt róla, hogy a klub versenyben van egy olyan helyért, amely a jövőben kedvezőbb indulási pozíciót jelenthet a UEFA Bajnokok Ligája selejtezőiben. Az úgynevezett koefficiens-rangsor alapján dőlhet el, mely klub kaphat kedvezményesebb indulási jogot, ha a UEFA Bajnokok Ligája győztese a saját bajnokságán keresztül már kvalifikálta magát a sorozatba. Ilyenkor egy főtáblás hely felszabadul, amelyért több bajnokcsapat is versenyez. A jelenlegi állás szerint a listát az Olympiakosz Pireusz és a Rangers FC vezeti, miközben a Ferencváros is a legjobb négy között szerepel. A magyar klub mögött többek között a Sahtar Donyeck is versenyben van, amely még érdekelt a UEFA Konferencia Liga küzdelmeiben. A rendszerben minden győzelem és döntetlen értékes pontokat jelent, ezért a nemzetközi párharcok – például az Európa Liga mérkőzései – különösen fontosak lehetnek.

Nem tét nélküli a párharc

A Ferencváros számára így a közelgő nemzetközi mérkőzés, a portugál SC Braga elleni párharc is komoly jelentőséggel bírhat az UEFA Európa Liga sorozatában. Egy továbbjutás ugyanis nemcsak presztízst és tapasztalatot jelentene, hanem értékes koefficienspontokat is, amelyek a jövőbeni kupaszereplést befolyásolhatják. A Ferencváros tehát jelenleg több fronton is versenyben van: a hazai bajnoki címért és azért is, hogy a következő években minél kedvezőbb pozícióból indulhasson az európai kupákban.

