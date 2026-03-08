Jól kezdett, győzött, majd élre állt az NB I-ben a Ferencváros

Alig tíz másodperc után, a középkezdésből feltűnt a kapu előtt a Nyíregyháza, majd a felszabadításból a Ferencváros vezethetett kontratámadás. Nem lehetett panasz tehát a meccskezdésre.

Mi az, hogy! A harmadik percben már meg is szerezte a vezetést az FTC, Bamidele Yusuf húzott passzolta be laposan a labdát balról, amit Mohamed Abu Fani passzolt egyből a kapuba. 0-1.

Sőt, kevesebb mint egy perccel később megduplázhatta volna előnyét Robbie Keane csapata. Egy fellőtt labdából ezúttal Lenny Joseph lódult meg, és megint Abu Fani érkezett a bepasszra, ám most menteni tudtak a nyíregyházi védők.

Ettől azonban nem hagyott alább a zöld-fehérek lendülete, és a nyolcadik percben Yusuf használta ki a hazaiak magas védelmi vonalát, majd a futóverseny végén belőtte a ziccerét. 0-2. Úgy tűnt, a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő előtt szeretné minél hamarabb lerendezni ezt a bajnokit a Ferencváros.

Ha valamiből, akkor pontrúgásból volt esélye beköszönni a Nyíregyházának, és Végül így is lett. A 22. percben a szöglet utáni lecsorgót vágott a kapuba Marko Kvasina, így visszajöttek a találkozóba a hazaiak. 1-2. A megannyi rögzített játékhelyzet tehát góllal párosult.

A játékrész hátralévő részében az FTC ritkábban támadott le, helyette hagyta, hogy Bódog Tamás csapatának védői hátul vagy a középső harmadban adogassanak. Emiatt sem hozott több találatot az első 45 perc. Illetve azért sem, mert a 39. percben egy újabb ellentámadás végén Yusuf kihagyta az ajtó-ablak helyzetét.

A fordulást követően néhány perccel Kanikovszky és Joseph is veszélyeztetett, ám Kovács Dániel mindkétszer a helyén volt. Akárcsak a 61. minutumban, amikor az izraeli középpályás lőtt megint, ezúttal hatalmas bravúrra késztetve a magyar kapust.

70 perc játék után a nyírségiek percei következtek, ekkor ugyanis huzamosabb ideig a kapuja elé szögezték a bajnoki címvédőt. A 72. percben Nemanja Antonov húzott befele a jobbszélről, majd megcélozta a hosszú sarkot - Dibusz Dénes azonban kitolta a próbálkozást.

A rossz kezdés ellenére a Spartacus valamelyest erőpróba elé állította az FTC-t, ám ez kevés volt a pontszerzéshez. Ráadásul kétgólosra növelte előnyét a vendégcsapat: a 88. percben Kristoffer Zachariassen szabadrúgását tette kapura Mariano Gómez, amit még védett Kovács, csakhogy a kipattanót már bepofozta az argentin bekk. 1-3.

Ezzel a megérdemelt sikerrel Dibuszék pontszámban beérték a győrieket, eggyel több győzelmüknek köszönhetően azonban át is vették a vezetést a táblázat élén.

A kudarc ellenére 25 kör után a 9., bennmaradó helyen áll a Nyíregyháza.

