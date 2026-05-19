A spanyol vozpopuli.com értesülése szerint komoly változás jöhet az európai futballközvetítések piacán. A lap arról ír, hogy Florentino Pérez és az UEFA egy olyan modell kialakításán dolgozik, amelynek révén a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencia-liga mérkőzései ingyenesen lennének nézhetők Európában.

A beszámoló szerint a projekt alapja egy közös digitális platform lehetne, amely közvetlenül sugározná az európai kupameccseket a szurkolóknak. Ez alapjaiban rengethetné meg a jelenlegi üzleti modellt, hiszen jelenleg a közvetítési jogokért hatalmas összegeket fizetnek a televíziós szolgáltatók és streamingcégek.

A cikk szerint különösen a spanyol piacon lehetne jelentős a változás, ahol jelenleg a Telefónica és a Movistar birtokolja az európai kupák közvetítési jogait. A terv az olyan szolgáltatók üzleti modelljét is veszélyeztetheti, mint az Orange.

Ugyanakkor Európa többi országában is komoly változásokat hozhatna ez az új közvetítési modell. Hogy ne menjünk messzire: Magyarországon az RTL-nél aligha fogadnák kitörő örömmel az elképzelést, miközben már így is egyre többet hallani arról, hogy a jövőben a hazai élvonal közvetítései is nagyobb hangsúlyt kaphatnak streamingplatformokon.

A háttérben az is meghúzódhat, hogy Florentino Pérez régóta támogatja az európai klubfutball reformját. Korábban az Európai Szuperliga egyik legfőbb szószólója volt, és többször kritizálta az UEFA jelenlegi versenyrendszerét.

A mostani elképzelés ugyanakkor nem egy új sorozat létrehozásáról szólna, hanem a meglévő UEFA-kupák közvetítési rendszerének átalakításáról. Több nemzetközi portál is átvette már a hírt, amelyek szerint az egyeztetések „előrehaladott állapotban” vannak.

Egyelőre sem az UEFA, sem a Real Madrid nem erősítette meg hivatalosan az információkat, így a projekt részletei és megvalósításának időpontja továbbra is kérdéses.

