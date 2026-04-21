Flick elárulta, meddig tervez a Barcelona kispadján

Hansi Flick megerősítette, hogy a jövőben is szeretné folytatni munkáját a Barcelona élén, és szeretné meghosszabbítani jelenlegi szerződését a spanyol bajnoki címvédőnél - számolt be róla az Athletic.

A német szakember kontraktusa 2027 nyaráig érvényes, ugyanakkor korábban már jelezte, hogy a Barcelona lesz pályafutása utolsó állomása edzőként. A klub elnöke, Joan Laporta már márciusban jelezte, hogy szeretné meghosszabbítani a 61 éves tréner szerződését.

„A tervem az, hogy hosszabbítok. Száz százalékig őszinte vagyok. Ez lesz a karrierem utolsó állomása. Jól érzem magam, szeretnék hosszabbítani, de most nem ez a megfelelő időpont erről beszélni” – mondta Flick a keddi sajtótájékoztatón.

A Barcelona számára kiemelt cél volt a Bajnokok Ligája-menetelés ebben az idényben, a klub ugyanis 2015 óta nem tudta megnyerni a legrangosabb európai kupasorozatot. A katalánok azonban a negyeddöntőben búcsúztak, miután összesítésben 3–2-re alulmaradtak az Atlético Madrid ellen.

Flick ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is komoly ambíciókkal dolgozik a klubnál, és célja, hogy Bajnokok Ligáját nyerjen a Barcelonával, valamint egy teljesen megújuló Camp Nou-ban vezesse csapatát.

„A Bajnokok Ligája hatalmas álom. Erről szól az élet. Fantasztikus csapatunk van a következő évekre, de jó döntéseket kell hoznunk a nyári átigazolási időszakban. A keret fiatal, és nagy benne a fejlődési potenciál” – fogalmazott a vezetőedző.

Hozzátette: szeretné, ha ő lehetne az edző, amikor a stadion felújítása befejeződik.

