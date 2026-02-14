A fradisták szerint elcsalták a Zalaegerszeg elleni mérkőzést

Több vitás esetet is borzolta a kedélyeket Zalaegerszeg-Ferencváros bajnoki mérkőzés. Az első vitatott eset a 28. percben történt, ekkor Ibrahim Cissé rúgott bele Szendrei Norbert bokájába, Káprály Mihály játékvezető pedig a videóbíró segítségével kiállította a Ferencváros játékosát.

A másodikra a mérkőzés legvégéig, egészen a 85. percig kellett várni, amikor a csereként beállt Júlio Romao kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, Káprály Mihály játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. A tizenegyest pedig Skribek Alen magabiztosan értékesítette (2-1). A mérkőzés végül 3-1-s zalaegerszegi sikerrel zárult.

Az ulloi129.hu szerint mindkét esetnél rosszul döntött a játékvezető, a ferencvárosi szurkolói oldal szerint Káprály Mihály játékvezető és az MLSZ nem a szabályoknak megfelelően vezette le a találkozót.

Az ulloi129.huközleményét változtatás nélkül közöljük:

Lehet értékelni, hogy ki hibázott, ezt a meccset elcsalták.

Hányszor láttunk az elmúlt években nyújtott lábbal becsúszva sérülést okozni Fradi játékosnak, sokszor még sárga sem volt, nemhogy piros.

Hányszor hallottuk, hogy ha teste előtt van a keze akkor az nem büntető, főleg ha közvetlen közelről jön a labda.

Hirtelen megváltoztak a szabályok…

B… MLSZ!

