Videó: ezért állították ki a Ferencváros csapatkapitányát! Bajba került a Fradi?

Cissé Szendrei Norbertnek lépett keményen oda a 28. percben, a 29 éves középsőhátvéd a zalaegerszegi középpályás bokájába rúgott bele. Káprály Mihály először csak sárga lapot mutatott fel a brutális belépőért, azonban a videóbíró kihívta Káprályt, aki ezután felülbírálta a döntését, és kiállította a Cissét. Így a ZTE a 29. percben emberelőnybe került, ami hatalmas lehetőség a zalai klub számára.

