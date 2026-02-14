Goal.com
Videó: ezért állították ki a Ferencváros csapatkapitányát! Bajba került a Fradi?

A Ferencváros a Zalaegerszeg otthonában lépett pályára az NB I 22. fordulójában szombat este. Ugyan a zöld-fehérek Ötvös Bence korai góljának köszönhetően korán vezetést szereztek, a kilencedik kerületiek csapatkapitánya, Ibrahim Cissé nehéz helyzetbe hozta a Fradit.

Cissé Szendrei Norbertnek lépett keményen oda a 28. percben, a 29 éves középsőhátvéd a zalaegerszegi középpályás bokájába rúgott bele. Káprály Mihály először csak sárga lapot mutatott fel a brutális belépőért, azonban a videóbíró kihívta Káprályt, aki ezután felülbírálta a döntését, és kiállította a Cissét. Így a ZTE a 29. percben emberelőnybe került, ami hatalmas lehetőség a zalai klub számára. 

Ibrahim Cissé piros lapos belépőjét IDE KATTINTVA, ÖTVÖS BENCE gólját pedig IDE KATTINTVA nézheted vissza.

