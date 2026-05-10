Pesic Cissé Ferencváros
C. Kovács Attila

Nagytakarítás jöhet a Ferencvárosnál: öt játékos távozhat, kulcsemberek is búcsúzhatnak!

Ferencvárosi TC

Az Öltözőn Túl információi szerint nem marad következmények nélkül a gyengébb bajnoki idény a Ferencváros, a nyáron nagytakarítás jöhet a zöld-fehér klubnál. Mutatjuk a részleteket!I

Öt játékos is távozhat a Ferencvárostól a nyáron

A Facebook-oldal beszámolói szerint a nyáron távozhat az Ferencvárostól többek között Aleksandar Pesics, Fortune Bassey, Ibrahim Cissé, Ismail Aaneba és Habib Maiga is.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ibrahim Cissé iránt leginkább Törökországból és az MLS-ből érkeztek ajánlatok, és több olyan klub is van, amelyekkel már fel is vették a kapcsolatot.

Pesicset pedig nemrég a felvidéki Dunaszerdahely csapatával boronálták össze. 


