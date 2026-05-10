Nagytakarítás jöhet a Ferencvárosnál: öt játékos távozhat, kulcsemberek is búcsúzhatnak!

Öt játékos is távozhat a Ferencvárostól a nyáron

A Facebook-oldal beszámolói szerint a nyáron távozhat az Ferencvárostól többek között Aleksandar Pesics, Fortune Bassey, Ibrahim Cissé, Ismail Aaneba és Habib Maiga is.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ibrahim Cissé iránt leginkább Törökországból és az MLS-ből érkeztek ajánlatok, és több olyan klub is van, amelyekkel már fel is vették a kapcsolatot.

Pesicset pedig nemrég a felvidéki Dunaszerdahely csapatával boronálták össze.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.