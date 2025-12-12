Kiszámolták, milyen esélyekkel vág neki a kupatavasznak a Ferencváros

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros 2-1-s győzelmet aratott a skót Rangers ellen az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában csütörtök este a Groupama Arénában. Az újabb három pontnak köszönhetően a Fradi bebiztosította helyét a legjobb 24 között, így a magyar bajnok legrosszabb esetben is az Európa-liga rájátszásban folytathatja tavasszal.

Mennyi az esély a nyolcaddöntőre?

A Football Meets Data statisztika mutatói szerint a Ferencvárosnak 46% esélye van arra, hogy a legjobb 8 között végezzen az alapszakaszban, ami rögtön nyolcaddöntős folytatást jelentene a magyar bajnok számára.

Ha ránézünk az adatelemző cég számításaira, azt láthatjuk, hogy tíz csapatnak van reális esélye, hogy rögtön a nyolcaddöntőbe kvalifikálja magát. Az Aston Villa vezet 98 százalékkal, mögötte a Lyon 95, a Midtjylland 91, a Real Betis 81, az SC Freiburg pedig 79 százalékon áll. Őket követi az FC Porto 69 százalékkal, majd az SC Braga 50-nel. A határmezsgyén egy hármas küzd a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásért: az AS Roma, a Ferencváros és a Bologna egyaránt 46 százalékos eséllyel verseng a top 8 helyekért.

Az Európa-liga lebonyolítása, további meccsek

A 36 csapatos, nyolcfordulós Európa-liga alapszakaszban az első nyolc helyezett közvetlenül bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyen végzők oda-visszavágós párharcban küzdenek a legjobb 16 közé jutásért. A 25–36. pozícióban záró csapatok számára ezzel véget ér az európai kupaszereplés.

A magyar bajnok az El-alapszakasz következő fordulójában, január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül, majd az alapszakasz utolsó körében a Nottingham Forest otthonában lép pályára.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.