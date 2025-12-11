Rangers elleni győzelmével bebiztosította továbbjutását a Ferencváros az EL-ben

A Ferencváros hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Glasgow Rangerst a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtöki hatodik fordulós mérkőzésén, így változatlanul veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll.



Az első lehetőség rögtön a magyar bajnok előtt adódott Yusuf 11 méterről lőhetett, de kísérlete elkerülte a kaput. A 28. percben aztán jött a hidegzuhany, Aarons vezette a labdát fel a jobb oldalon, a belőtt labdát Danilo Pereira lőtte volna kapura, de a lövés után Raemaekers testéről a labda Miovszki elé került, az MTK korábbi légiósa pedig remek helyzetfelismeréssel a kapuba ollózta azt. A Ferencváros gyorsan reagált, Ötvös osztott ki remek labdát Yusufnak, a támadó azonban az oldalhálóba lőtt. Már-már úgy tűnt, a szünetre skót vezetéssel vonulnak a felek, a 49. percben azonban Kanikovszki ugratta ki Cissét, aki remekül gurított vissza az alapvonal közeléből az üresen maradt Ötvösnek, a középpályás pedig - némi skót segítséggel - kilőtte a hosszút.



A második félidőt is az FTC kezdte aktívabban, Tóth tört be a tizenhatoson belülre, lövése viszont elakadt a blokkban. Ezt követően mezőnyjáték folyt jobbára, egészen a 72. percig, amikor O'Dowda kanyarintott nagyszerűen középre, Varga Barnabás pedig menetrend szerint érkezett és a kapuba fejelt. Egy igazán nagy helyzetet jegyezhettünk még fel, a 87. percben Curtis lövése pattant meg Cissé lábán, Gróf viszont hatalmas mozdulattal kipaskolta az alsóba tartó labdát, ennek köszönhetően a mérkőzés végéig kitartott a Ferencváros előnye.





Robbie Keane vezetőedző játékosai így hat forduló alatt 14 pontot gyűjtöttek és nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe kerülés felé, ugyanakkor az alapszakaszból már továbbjutottak.

A magyar bajnok az El-alapszakasz következő fordulójában, január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül.



