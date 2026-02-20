Ezért nem volt ott a ferencvárosi szurkolók egy része a razgradi El-mérkőzésen

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett a bolgár Ludogorec otthonában az Európa-liga nyolcaddöntőért való rájátszásának odavágóján. Az már a tévéközvetítés során kiderült, hogy a magyar szurkolók egy része nem ért oda a találkozó kezdetére, ám az egyik szurkolói csoport tudatta, egyesek teljesen lekésték a mérkőzést.

"A tegnapi mérkőzésen csoportunk történetében először fordult elő, hogy bár tagjaink egy része jelen volt a stadionban, drapink nem került ki a kerítésre - írta közösségi oldalán a Green Monsters. - A túrán túlnyomórészt fiatal tagjaink busszal vágtak neki az útnak, míg a csoport másik része repülővel indult Bukarest irányába.

A szélsőséges időjárási viszontagságok miatt több mint 3 órás késéssel sikerült Bukarestbe érni, ahonnan a „kiváló” közlekedési körülményeknek köszönhetően a román–bolgár szakaszon a 3,5 órásra tervezett út felét sem sikerült letudni 4 óra alatt. Drapink és társaink így nem értek oda a mérkőzésre a lefújásig."

A bejegyzés utolsó sorában arra is fel hívták a figyelmet, hogy szurkolótársaik leleményes módon helyettesítették a csoport nevével ellátott drapériát - ennek fotóját csatolták is a poszthoz.

"Tisztelet fiataljainknak, hogy helytálltak és megoldották a kialakult helyzetet" - zárult a közlemény.

