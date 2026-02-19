Robbie Keane a 2-1-s vereséget követően elmondta, hogy „könnyű gólokat” engedtek a Ludogorecnek, amelyek szerinte mind elkerülhetők lettek volna, és hangsúlyozta, ilyen hibák nem férnek bele:

„Ezen a szinten úgy nem lehet győzni, hogy egy csapat nem használja ki a helyzeteit és azokból nem szerez gólokat. Emiatt csalódott vagyok és úgy gondolom, hogy mindkét kapott gól elkerülhető lett volna, ilyesmit máskor nem szabad megtennünk, ilyeneket nem hibázhatunk”

– hangsúlyozta a Ferencváros vezetőedzője, aki egyáltalán nem mondott le a továbbjutásról, szerinte a visszavágón a Groupama Aréna légköre plusz erőt adhat, és ha játékosai élesebbek lesznek a kapu előtt, megfordíthatják a párharcot.

„Közben pedig nem szabad a maiakhoz hasonló hibákat elkövetnünk és akkor rendben leszünk”

– zárta gondolatait Keane.

Kubatov Gábor is egyetértett Robbie Keane szavaival, a Ferencváros első embere szerint is meg tudják fordítani a párharcot hazai pályán:

„Küzdeni mindig, feladni soha! Itthon meg tudjuk csinálni!"

– foglalta össze gondolatait Facebook-oldalán a Fradi elnöke.

