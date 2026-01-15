Döntetlennel zárt a Ferencváros Spanyolországban

Utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a Ferencváros a spanyolországi edzőtáborban, La Mangában, méghozzá a dán Midtjylland ellen, a találkozó pedig 1-1-es döntetlennel ért véget.



A 11. percben Levi veszélyeztetett, de nem talált kaput, majd Kanikovszki 13 méterről lőtt a jobb felső sarok felé, de Olafsson védett. Pár perccel később a dánok megszerezték a vezetést, Castillo lépett ki a védelmünk mögül, és higgadtan lőtt Gróf kapujába (0-1). Ezt követően aktívabb maradt a Midtjylland, Szalainak is mentenie kellett fejjel egy északi lehetőségnél, majd a 34. percben védőnk már a másik oldalon csúsztatott kapura, nem tévesztett sokat, de a labda nem talált kaput - írta beszámolójában az FTC.

Az 54. percben cseréltünk először, Szalai helyére téli szerzeményünk, Mariano Gómez érkezett. Pár perccel később Levi 20 méterről elvégzett szabadrúgása épphogy elkerülte a kaput. A 75. percben Gruber alig maradt le egy ígéretes beadásról. Kettős cserét hajtottunk végre: Madarász Ádám és Mohammed Abu Fani érkezett, Kanikovszki és Yusuf hagyta el a pályát. Madarász rögvest tesztelte is Olaffson képességeit, de a dánok kapusa védeni tudott. A hajrában Grófnak kellett együtt élnie a játékkal, kapusunkra rácsúszott a labdáért szintén igyekvő Uhre, nem volt szép jelenet. A 90. percben Mariano Gómez fejjel egyenlített, ezzel megszületett 2026 első Fradi-gólja, így alakult ki az 1-1-es végeredmény - zárta tudósítását a klub.