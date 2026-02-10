Jövőre akár egyből a főtáblára juthat a Ferencváros a Bajnokok Ligájában!

Az Újpest elleni derbin aratott győzelmével a Ferencváros visszavette a vezetést az NB I-ben, és jelen állás szerint olyan kedvezően alakulnak más európai bajnokságok állása, hogy amennyiben ma érne véget a szezon, a Fradi egyből az alapszakaszba jutna a BL-ben.

A Football Meets Data X-oldal számítása szerint a Ferencváros elegendő koefficiens-ponttal rendelkezik az automatikus BL-főtábla eléréséhez, ha most érne véget az európai idény. Minden bizonnyal olyan csapat lesz idén a Bajnokok Ligája győztese, aki hazája bajnokságából is kvalifikálná magát a sorozat alapszakaszába (ebbe jelenleg a Liverpool és a Chelsea rondíthatna bele Angliából), így egy automatikus hely felszabadul, amit a legtöbb koefficiens-ponttal rendelkező selejtezős csapat kap meg.

Ahogy a táblázaton is látszik, jelenleg egyik felsorolt együttes sem áll hazája bajnokságának élén, akinek több pontja van a Ferencvárosnál. Az Olimpiakosz jelenleg két pontos hátrányban van az éllovas AEK Athén mögött, a Rangers három ponttal marad el a Hearts-tól Skóciában, a dán Köbenhavn tetemes, tizenöt pontos deficitben van, míg Ukrajnában azonos pontszámmal áll a második helyen a Shakhtar Donyeck.

Ahhoz, hogy a Fradi a következő szezonban selejtező nélkül jusson el a BL alapszakaszáig, sok pontot kell gyűjtenie és ezáltal sokáig menetelnie az Európa-ligában, vagy olyan csapatoknak megnyerni saját bajnokságát, amelynek nincs elegendő pontja a magyar csapat megelőzéséhez.