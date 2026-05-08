Felfüggesztették Tóth Alex csapattársát, fiatalkorú lánynak üzengetett

A hátvédről képernyőfotók kerültek ki az internetre, amin az látható, ahogy egy állítólag 15 éves lánnyal próbált meg találkozót szervezni. A Premier League-ben szereplő alakulat egy hivatalos közleményben reagált az ügyre, hangsúlyozva, hogy komolyan veszik a történteket:

„Az AFC Bournemouth tudatában van a jobbhátvédünkkel, Alex Jimenezzel kapcsolatban a közösségi médiában terjedő bejegyzéseknek. A klub tisztában van az ügy súlyosságával, a vizsgálat jelenleg is zajlik. Ennek eredményeként Alex nem kap helyet a holnapi, Fulham elleni Premier League-mérkőzésre készülő keretben. Az egyesület jelenleg nem kíván további kommentárt fűzni az esethez” – olvasható a klub hivatalos tájékoztatásában.

A 21 éves spanyol futballista tavaly nyáron érkezett az AC Milan együttesétől. Kezdetben csak kölcsönben szerepelt a déli parti csapatnál, majd meggyőző teljesítményének köszönhetően februárban véglegesítették az átigazolását, és egy hosszú távú, 2031-ig szóló szerződést írtak alá vele.

Jimenez a mostani szezonban alapembernek számított a Bournemouth együttesében: eddig 32 tétmérkőzésen lépett pályára, egyetlen gólját pedig a Liverpool elleni, 3–2-es győzelemmel végződő hazai bajnokin szerezte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vizsgálat lezárultáig mennyi időt kell kihagynia a csapatból.

Forrás: BBC

