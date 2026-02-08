A transzferguru, Fabrizio Romano jelentése szerint a Bournemouth nem várt a nyárig: a klub véglegesítette a tavaly kölcsönvett Alex Jimenez leigazolását. A spanyol szélső védő remekül beilleszkedett Andoni Iraola csapatába, ahol alapemberré vált, ezzel pedig életbe lépett a kötelező vásárlási záradék.

Brutális összegek: A Real Madrid is kasszázik

Az üzlet pénzügyi részletei egészen figyelemreméltóak, hiszen a Bournemouth egy 19,5 millió eurós fix átigazolási díjat fizet a játékosért, amely a különböző teljesítményalapú bónuszokkal együtt további 5,3 millió euróval emelkedhet. A spanyol utánpótlás-válogatott védő hosszú távú bizalmat kapott Angliában: a felek egy öt és fél éves, 2031 júniusáig szóló szerződést írnak alá.

A Milan ugyan kap egy komoly pénzügyi injekciót, de a teljes összegnek nem örülhet: a korábbi megállapodás értelmében a Real Madridot 50%-os részesedés illeti meg az eladási árból. Ezzel a madridiak közel 10 millió eurót keresnek egy olyan játékoson, akit már évekkel ezelőtt elengedtek.

forrás: Fabrizio Romano