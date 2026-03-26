Óriási balhé Angliában: az Everton jogi lépésre készül a Chelsea miatt

Az Everton jogi lépéseket fontolgat a Premier League ellen a Chelsea-t érintő szankciók kezelése miatt – számoltak be angol sajtóértesülések.

A liverpooli klub várhatóan hivatalos levélben kér magyarázatot a ligától arra, miért nem alkalmaztak sportszakmai büntetést a Chelsea-vel szemben, miközben saját jogi lehetőségeiket is vizsgálják. Mint ismert, a Chelsea-t a múlt héten 10,75 millió fontos pénzbírsággal és felfüggesztett átigazolási tilalommal sújtották, miután a klub maga jelentette, hogy hét év alatt összesen 47,5 millió fontnyi, korábban nem nyilvános kifizetést teljesített ügynökök és játékosok felé. A Premier League-klubok jelentős része ezt a büntetést túl enyhének tartja.

Precedenstől félnek az angol klubok

Több egyesület vezetője is megkereste Richard Masters vezérigazgatót és Alison Brittain elnököt, hogy tisztázást kérjen a Chelsea-vel kötött megállapodás részleteiről, az Everton pedig ennél is tovább menne. A klub különösen sérelmezi az ügyet, mivel a 2023–2024-es idényben nyolc pontot vontak le tőlük a pénzügyi szabályok (PSR) megsértése miatt, miközben a Chelsea esetében nem merült fel hasonló sportszakmai szankció.

Az Everton helyzetét tovább bonyolítja, hogy egy korábbi ügy miatt még további büntetés is fenyegeti: a Burnley 50 millió fontos kártérítést követel, arra hivatkozva, hogy kiesésük idején az Everton szabálytalanságot követett el. A Nottingham Forest szintén elégedetlen a Chelsea-üggyel, miután őket négy pont levonásával büntették hasonló vétségért. A beszámolók szerint a két klub egyeztetett arról, hogy közösen lépjen fel a Premier League ellen, bár végleges döntés még nem született.

Első lépésként várhatóan közösen kérnek hivatalos magyarázatot a ligától a döntés hátteréről, amelyhez más klubok támogatása is körvonalazódik. A liga több szereplője attól tart, hogy a Chelsea-ügy precedenst teremthet a Manchester City ellen folyamatban lévő, 115 vádpontot tartalmazó pénzügyi vizsgálat előtt – a manchesteri klub tagadja a vádakat.

Korábban az Arsenal, a Tottenham Hotspur, a Manchester United és a Liverpool is jogi lépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha a Cityt bűnösnek találnák. A Premier League álláspontja szerint a Chelsea-vel szembeni enyhébb büntetés hátterében az áll, hogy a klub együttműködése nélkül nehéz lett volna bizonyítani a szabálytalanságokat, ezért már a kezdetektől egyezségre törekedtek.

Az Everton és a Nottingham Forest egyelőre nem kívánta kommentálni az ügyet.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.