Európából, Ázsiából és az NB I-ből is vinnék a magyar válogatott gólkirályt

Varga Barnabás jó eséllyel távozik Paksról.

Több mint 10 klub játékosmegfigyelője járt személyesen a Paksi FC labdarúgócsapatának élvonalbeli mérkőzésein a gólkirály Varga Barnabás miatt, a csatár menedzsere szerint pedig szakmailag mindenképpen előrelépést jelentene a játékosnak, ha Európában maradhatna és esetlegesen az Európa-ligában szereplő együttesben játszhatna - írja az MTI.

Paunoch Péter az M1 aktuális csatornának adott interjúban elmondta, jól állnak az ajánlatok tekintetében, európai klubok mellett ázsiai kérői is vannak a 28 éves Vargának, a végső döntés meghozataláig azonban "több szempontot" kell figyelembe venniük.

"Egyrészt nem minden bajnokságból lehet bekerülni a magyar válogatottba, ami lényeges egy játékos piaci pozíciója szempontjából, ráadásul ha rendszeresen játszik és gólt is lő a nemzeti csapatban, akkor a legjobb ajánlatok közül válogathat" - nyilatkozta a menedzser, és hozzátette, Vargának éppen ezért elsődleges szempont, hogy a válogatottban is játszhasson.

"Természetesen az sem ördögtől való, ha az anyagi kérdéseket vesszük figyelembe, hiszen egy 28 éves futballistáról beszélünk, akinek már gondolnia kell a jövőjére, de a szakmai szempontokat nem írhatja felül a pénz" - tette hozzá.

Paunoch elmondta, napi kapcsolatban vannak a Paks csatárával, aki teljes mértékben tisztában van a lehetőségeivel, a döntést pedig ő maga hozza majd meg. A menedzsment feladata az, hogy a lehető legjobb ajánlatot találja meg a játékos számára.

Paunoch szerint van esély arra is, hogy Varga egy európai kupasorozatban is érdekelt külföldi együttesben folytassa, de számukra lényeges szempont, hogy a klub konkrétan Vargát akarja, "nem csak egy csatárt". A menedzser szerint az sem kizárt, hogy a támadó Magyarországon belül igazol át, mert az NB I "presztízse ugrásszerűen nőtt az elmúlt években, ezért jönnek ide szívesen a külföldi futballisták is".

Paunoch hangsúlyozta, Varga Barnabás négy-öt éve még az osztrák másod- és harmadosztályban játszott, azóta viszont bemutatkozott a magyar válogatottban és már gólkirálynak tekinthető az OTP Bank Ligában. Azzal, hogy a Paksban folytatta a pályafutását, a menedzser szerint a legjobb döntést hozták, az ugyanis nem véletlen, hogy az elmúlt három évben mindig a Tolna vármegyei együttes adta az NB I gólkirályát.

"Felejthetetlen ez a szezon a számára, és azt gondolom, hogy a 26 gól igazán dicséretre méltó teljesítmény, ami jó esélyt ad a további szintlépésre" - mondta.