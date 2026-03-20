Főszereplő volt a magyar játékvezető az olaszos Európa-liga-nyolcaddöntőn

1-1-et hozott a Bologna-AS Roma Európa-liga-nyolcaddöntő odavágója, így teljesen nyitott maradt az olaszos párharc a fővárosban rendezett második felvonásra. A rendes játékidőben itt sem bírtak egymással a csapatok, végül 3-3 után következett a hosszabbítás. Ekkor a Bologna negyedik találatára már nem volt válasza a Romának, így Vincenzo Italiano csapata jutott tovább.

A maratoni hosszúságúra nyúló összecsapáson a nagykárolyi születésű Kovács István fújta a sípszót, és bőven akadt dolga: például két büntetőt is megítélt. Előbb az első félidő hajrájában Stephan El Shaarawy szabálytalankodott Nadir Zorteával szemben, így a Bologna végezhetett el tizenegyest, majd a hazaiak is büntetőhöz jutottak a fordulást követően, amikor Remo Freuler szabálytalanul szerelte Robino Vazt. Mindkétszer higgadtan értékesítette a lehetőséget a végrehajtó.

Az olasz calciomercato.com élő közvetítésében az első esettel kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy a nem feltétlenül volt szándékos a kontakt. A rómaiak büntetőjét viszont nem kifogásolta a portál.

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy a 2025-ös Bajnokok Ligája-döntő vezető Kovácsot milyen atrocitás érte Romániában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.