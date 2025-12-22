Brutális támadás érte a magyar játékvezetőt Romániában!

Vasárnap rangadót vezetett a nagykárolyi születésű játékvezető, Kovács István a román Szuperligában, ténykedését pedig mindkét oldalról érte bírálat. A listavezető Bukaresti Rapid idegenben 2-1-re kikapott a címvédő, ám mindössze kilencedik FCSB-től.

Már 2-1-es állásnál, a hajrában egy büntetőt szerettek volna megkapni a Rapid játékosai. A 94. percben Adrian Sut buktatta tizenhatoson belül Jakub Hromadát, csakhogy Kovács továbbot intett, amivel a videóbíró is egyetértett, így nem avatkozott közbe.

Annak ellenére, hogy ez az ítélet a csapatának kedvezett, az FCSB tulajdonosa, Gig Becali így is megtalálta a játékvezetőt. A Prima Sport műsorában azt állította, hogy Kovács semmilyen következetességet nem mutatott a szabálytalanságok befújásánál és a sárga lapok kiosztásánál.

Nem ez volt az első eset, hogy a pásztorból lett üzletember nekiesett a partiumi magyar sípmesternek. Egy 2023 augusztusi összecsapáson, az UTA Arad-FCSB-n István testvére, Szabolcs volt az egyik videóbíró, aki a tulajdonos szerint csapata ellen hozott ítéleteket.

„Amióta a labdarúgásban vagyok, csak gondom volt vele. Most megkaptam a testvérét is. Van-e még valami rokona, hogy bírót csináljon abból is? Küldjék csak a magyarokat bíráskodni a meccseinkre. Hogyan is nyerhetném így meg a bajnokságot? A magyaroknak bajuk van velem” - idézte Becalit a Maszol.

Becali egyébként is híres a magyarellenes megnyilvánulásairól, 2022 nyarán az akkor még az élvonalban szereplő Sepsi OSK-nak esett neki egy interjúban.

"Soha az életben nem fogom megengedni a háromszékieknek, hogy az FCSB előtt végezzenek. Ez semmiképp sem fenyegetés vagy diszkrimináció.

A célom az, hogy mindig sakkban tudjuk tartani a Sepsit. Ha még erősebbek lesznek, újabb tíz millió eurót fektetek be, amihez köze van az OSK-nak, azt szétverem a fociban, másban nem”

Forrás: Székely Sport

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.