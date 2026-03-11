Florentino Pérez nem tett le róla, hogy Erling Haalandot Madridba csábítsa

Pérez nem adja fel

A beszámolók szerint Pérez rövid és hosszú távú terveiben egyaránt szerepel a norvég gólvágó megszerzése. Az elnök célja egy olyan „szupercsatársor” létrehozása, ahol Mbappé és Haaland vállvetve rohamozza az ellenfelek kapuját. Bár a transzfer pénzügyileg és diplomáciailag is rendkívül összetett, a madridi vezérkar továbbra is résen van.

Guardiola közbelépett

A Manchester Citynél azonban nem nézik jó szemmel a spanyolok kitartó udvarlását. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, Pep Guardiola határozottan megtiltotta Haalandnak, hogy a Real Madriddal tárgyaljon. A katalán mester célja, hogy megvédje sztárját a külső zajoktól és fenntartsa az öltözői egységet a szezon legfontosabb szakaszában.

Álom vagy realitás?

Noha a Manchester City ragaszkodik első számú gólvágójához, a Real Madrid elnöke híres arról, hogy véghezviszi az elképzeléseit. A kérdés már csak az, hogy a jövőben sikerül-e megtörni a City ellenállását, és létrejöhet-e a modern futball legfélelmetesebb csatárkettőse a Santiago Bernabéu stadionban.

Ma este 9-kor találkozik a Real Madrid és a Manchester City a BL nyolcaddöntő első fordulójában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.