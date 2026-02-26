Guardiola megtiltotta Haalandnak, hogy a Real Madriddal tárgyaljon

Veszélyben az öltözői egység?

A spanyol El Nacional beszámolója szerint Guardiola megelégelte a folyamatos zajt, amely a Santiago Bernabéu felől érkezik. A City menedzsere híres arról, hogy megszállottan figyel a részletekre és az öltözői harmóniára, a szezon legkritikusabb szakaszában pedig nem engedheti meg, hogy első számú sztárját külső tényezők zavarják meg.

A 25 éves csatár továbbra is az Etihad Stadium legfontosabb láncsszeme, ám a City vezetősége attól tart, hogy a Real Madrid kitartó udvarlása és a folyamatos sajtóvisszhang destabilizálhatja a norvég teljesítményét. Guardiola üzenete egyértelmű: minden tárgyalást félre kell tenni a nyárig.

Haaland egyébként nem csak a Real Madriddal, de az ősi rivális Barcelonával is szóba lett hozva.

A cél a mentális és fizikai csúcsforma

A City szakvezetője úgy véli, Haaland nem csupán egy befejező csatár, hanem az a kulcsfigura, aki lehetővé teszi a klub számára a trófeákért való küzdelmet minden fronton. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a játékos mentálisan is 100 százalékosan jelen legyen.

"Guardiola szerint a klub ambiciózus céljainak elérése lehetetlen, ha a sztárcsatára nem maximális kapacitással üzemel. Ragaszkodik hozzá, hogy Haaland mentesüljön a Real Madriddal vívott átigazolási csata pszichológiai terhe alól" – írja a lap. Anglia 1 Leeds United LEE 2026. febr. 28. 12:30 Manchester City MCI

Florentino Pérez nem adja fel

A Real Madrid érdeklődése nem új keletű, de Florentino Pérez elnök a hírek szerint most látja elérkezettnek az időt a támadásra. A spanyol óriás minden követ megmozgat, hogy a Borussia Dortmund korábbi támadóját Madridba csábítsa, kihasználva a City körül esetlegesen kialakuló bizonytalanságot.

Bár egy ilyen horderejű transzfer papíron rendkívül komplex, a veszély elég valóságos ahhoz, hogy Guardiola közbeavatkozzon. A menedzser célja egy "steril környezet" fenntartása, ahol csak a pályán nyújtott teljesítmény számít. A párbeszédnek Haaland környezete és a királyi gárda között azonnal meg kell szakadnia, hogy a Manchester City megvédhesse címeit.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.