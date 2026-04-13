Botránya után visszatérhet a Chelsea csapatkapitánya

Visszatérhet a csapatkapitány

Liam Rosenior, a Chelsea vezetőedzője a Manchester City elleni 3-0-s hazai vereség utáni sajtótájékozatójában megerősítette, Enzo Fernandez rövidesen vissza fog térni a csapathoz, és várhatóan bevethető lesz a következő mérkőzésen:

„Alig várom, hogy jövő héten újra velünk legyen. Néha nem a rövid távú szempontok alapján hozunk döntéseket, hanem annak alapján, mit szeretnénk hosszabb távon látni. Ez egy hosszú távú döntés volt, amelyet én, a vezetőség és a klub hoztunk meg a játékosokkal közösen, hogy biztosítsuk, hogy a klub kultúrája a jövőben is a helyén legyenek.”

Arra a kérdésre, hogy a londoni csapat jobban teljesített volna-e, ha Fernandez vasárnap pályára léphetett volna, Rosenior így válaszolt:

„Lehetséges, lehetséges.”

Megosztó nyilatkozat

Fernandez a márciusi válogatott szünetben interjúban utalt arra, vonzó lehet számára egy Real Madridba történő átigazolás, amely nagy vitákat robbantott ki a Chelsea háza táján. A klub vezetőedzője, Liam Rosenior ezután döntött úgy, kihagyja az argentin játékost a Port Vale és a Manchester City elleni keretből. A döntést Fernandez ügynöke is kommentálta, “teljességgel igazságtalannak” nevezte.

Javult a viszony

Rosenior elmondta, Fernandeznek le kellett küzdenie egy “végső akadályt”, a tréner ez alatt egy beszélgetést értett a keret vezető játékosaival:

„Az akadály, amiről korábban is beszéltem, az volt, hogy Enzo beszélni akart a keret fontosabb játékosaival. Az előző sajtótájékoztató idején még nem tette ezt meg. Most már beszélt velem, a vezetőséggel és az összes játékossal, és örömmel várjuk vissza.”

Forrás: BBC Sport, Fabrizio Romano X

