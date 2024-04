Emberére talált a Bayern München: közel a megegyezés a többszörös BL-győztes edzővel

Zinedine Zidane a bajor sztárcsapatnál térhet vissza a kispadra.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Spanyol sajtóértesülés szerint Zinedine Zidane már csak egy lépésre van attól, hogy a következő szezontól ő legyen a Bayern München vezetőedzője.



A cikk lejjebb folytatódik

A Mundo Deportivo szellőztette meg a hírt, hogy a következő szezontól Zinedine Zidane ülhet le a Bayern München kispadjára.

A lap úgy tudja, hogy bár a szerződést meg nem írták alá, a megállapodás gyakorlatilag megtörtént a Real Madriddal háromszoros Bajnokok Ligája-győztes szakember és a bajor klub között. Állítólag már a lehetséges átigazolási célpontokról is egyeztettek, és Zidane szerint elsősorban a védelmet szükséges megerősíteni.

Mint ismert, a Bayern jelenlegi vezetőedzője, Thomas Tuchel – aki a legrangosabb európai kupasorozatban elődöntőbe vezette a csapatot, de minden más fronton elbukott az idei szezonban – a nyáron távozik Münchenből.

A francia azután lett az első számú jelölt a helyére, hogy Xabi Alonso bejelentette, marad a Bayer Leverkusennél, Julian Nagelsmann pedig 2026-ig szerződést hosszabbított a német válogatott szövetségi kapitányaként.

A játékosként többek között világbajnok és aranylabdás Zinedine Zidane azóta nem vezetett csapatot, hogy a 2020/21-es szezon végén távozott a Real Madridtól, amellyel háromszor hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját.

A most 51 éves szakember már korábban is beszélt arról, hogy készen áll a visszatérésre. Bár az elmúlt időszakban több topcsapattal – többek között a Manchester Uniteddel és a PSG-vel –, sőt, a francia válogatottal is szóba hozták, úgy tűnik, a német rekordbajnoknál teheti ezt meg.