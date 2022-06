Eljött az idő: Zinedine Zidane visszatérne

Nem pihenne tovább a francia klasszis mester.

Úgy tűnik, hogy a Real Madrid korábbi főnöke alig várja, hogy visszatérjen a kispadra. Zinedine Zidane utolsó munkája óta több mint egy év telt el. A Real Madrid korábbi trénerét a Paris Saint-Germainnal már többször is szóba hozták már, most pedig többen a francia válogatott kispadján is el tudnák képzelni.

Zidane pedig szívesen visszatérne, a korábbi középpályás a Telefootnak adott interjújában meg is erősítette ezt: „Folytatni akarom, még mindig megvan a tűz, ez a szenvedélyem, a futball. Majdnem 50 éves vagyok, és boldog, ez a legfontosabb.”

Néhány hete szinte biztosnak tűnt, hogy Zidane a PSG élén tér vissza, de most úgy tűnik, Nizzából érkezhet a párizsiak kispadjára. Egyre többet hallani ugyanis, hogy Christophe Galtier veszi át Maurico Pochettino üresen maradt helyét a kispadon.

Ez persze nem jelenti azt, hogy Zidane állás nélkül maradna, a neve szóba került, mint Didier Deschamps utódja a franci válogatott kispadján. Deschamps szerződése a válogatottnál lejár az év végi katari világbajnokság után, és egyelőre nem tudni, vállalja-e a folytatást a torna után.

